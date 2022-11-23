范振鴻｜多方強勢關鍵點上調至14,278

23日加權指數收漲66點，量能1,874億元，連續三日量能低於月均量，今日台積電小漲0.2%，僅貢獻漲點8點，今日同樣類股輪動快速，電子指數相對弱勢僅上漲0.2%，資金轉進金融股與中小型股，金融指數大漲1.32%，昨天相對弱勢的櫃買盤勢今天則大漲0.83%，另生技股也獲得資金青睞，合一、中天、美時亮燈，CDMO大廠保瑞、台康生技也各有4%、6%的表現，生技指數大漲3.92%。

今天儘管延續漲勢，但量能沒有進一步擴大，短線多頭家數則進一步跌出過60%熱區，代表先前強彈的個股輪動告一段落開始降溫，近期資金比較明顯轉入有基本面題材的，且先前相對沒漲到的個股，簡單來說，雖然續漲，但是翻多的跡象仍薄弱，仍然持續提醒總經面的資金潮尚未回流，本波無基之彈容易失敗告終，只是，目前反彈仍然沒有出現敗象。

技術面部分，主要的關鍵續看11/15低點14,278，若跌破技術面將確認強勢格局結束，均線部分關鍵還是要看10日線，10日線本週五將扣到11/11的台積電缺口，因此選舉過後，能否延續反彈勢，下週將會關鍵的一週。

產業方面車用半導體大廠瑞薩與安森美發出砍單令，削減第四季晶片測試訂單，一方面因為供給持續緩解，缺貨潮不再，令一方面則是中國電動車銷量開始轉弱，因此台灣車用相關個股也可能面臨財測下修疑慮，選股上提醒投資人要留意。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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