莊佳螢｜Fed將放緩升息幅度 股市長多

美股周一回檔，主要是中國疫情反撲，華爾街開始出現避險情緒，資金轉向避險讓美元走強，而產油國將增產讓油市能源股下跌，中概股和特斯拉等電動車大廠股價首當其衝，四大指數齊收黑，道瓊工業小跌45.41點，那斯達克下跌121.55點，費城半導體下跌48.2點。

雖然美股下跌，但是油價大跌對通膨減緩來說是好事，而且聯準會多位官員周一陸續發言，鴿派支持下月放緩升息幅度至2 碼，以便有時間讓市場慢慢消化40年來最快的緊縮政策，鷹派則表示不排除下月再度升息3碼，確保抑制通膨任務成功，對照之前幾乎所有聯準會官員都是鷹派，現在已經出現鷹派跟鴿派互相表態的狀況，這也代表聯準會的確有可能開始放緩升息，股市最糟糕的狀況可能已經過去。

台股今天雖然受美股影響開低走勢震盪，早盤更一度跌破14,400點關卡，不過盤中傳出蘋果已經包下台積電美國新廠全部產能，這個消息也激勵台積電強勢上攻，權值股陸續翻紅，要知道昨天的台積電ADR還下跌2.84％，今天的台積電卻開低走高大漲8元合計1.87％，代表台積電的這個利多可信度相當高。

台股近期在半年線附近仍相當強勢，而受惠選舉行情的生技、軍工概念股也表現不錯，加權指數終場上漲92.81點收在14,542.2點，也成功站上半年線，選前有機會盤堅守住半年線，外資偏愛的台積電等權值股，或是內資主導的選舉概念股都會有機會，建議持續偏多操作。

啟發投顧分析師 莊佳螢

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!