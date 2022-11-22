丁彥鈞｜恐慌情緒漸緩和 台股技術面翻多

受惠美國通膨趨緩，台股谷底翻揚，終場加權指數上漲92點，以14,542點作收，不但站穩季線，今天更是一舉站上半年線，符合之前預期。由於季線是多空頭的分水嶺，指數位於季線之上，代表技術面由空翻多，後市可期。

隨著美國通膨趨緩，多位聯準會官員釋出鴿派訊息，未來美國升息幅度將趨緩，有利股市上漲；外資不再持續賣超台股，新台幣止跌回升，籌碼面跟著轉佳。

至於基本面，台股6月單月大跌近2,000點，從16,500點跌到14,500點，反應的是電子業庫存水位上升。8月中開始再跌2,000點，最低跌至12,629點，反應的是美國通膨居高不下。目前通膨有趨緩的跡象，但電子業庫存水位仍高，預期大盤將漲至14,500點左右。隨著電子業庫存水位慢慢去化，預期之後指數將區間盤整，緩步墊高。

就價值投資的角度而言，現在的台股還是相對便宜，空手的投資人，當然可以直接買進。但目前加權指數日KD大於80，短線慎防漲多拉回，如果手中持股水位滿檔，基於風險考量，建議控制資產配置比重，先不加碼，或是開始減碼，等KD回到50左右再買進。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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