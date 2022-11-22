陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》周二（11/22）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【山地剝卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是十月廿九日，16：20小雪。這是「月德合吉星」照拂的日辰，諸事皆宜。

從「奇門基因元辰神數」的角度觀察，發覺這是個財源吉星與煞星同宮的日辰，這一天的投資求財最容易出現的將會是動輒得咎。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

短線上並沒有出現行星磁場的干擾，整體來說這是個吉利的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和水星在人馬座會相位於前段，依舊處於空宮狀態。

太陽與處於會相狀態的木星與海王星產生合相，雖然狀似吉利，不過整體來說還是審慎為宜，只因為木海都處於逆行狀態，再加上火星刑剋，因此還是不要被市場假象給迷惑了。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股以狹幅震盪的方式發展，終場小跌55點，成交量1773億元。

【天雷無妄】的震盪與變化如期出現了。

其他卦象訊息「………從卦象中的多空架構角度觀察，發覺還多的多空對峙的現象………」果然多空對峙。

以及「………卦象反應出目前市場上的心情與氣氛，認為大有可為的人不在少數，而認為漲勢虛假宜謹慎的亦大有人在………」。

還有「………由於卦象中的多空對峙中，空方略勝一籌，因此順勢而為的策略中還是須要加入規避短線風險的意識………」收盤後觀察果然如此。

鄭重聲明，陶文老師撰寫【股市黃曆】，並非任何勸誘或投資建議的意圖，完全單純是為了個人易經占卜研究而撰寫，希望藉此最難預測的標的積累「臨床」經驗數值。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山地剝卦】是這一天（11/22）台股投資求財卦象。

這一卦說的是剝落與剝除，對於事務的執行而言，代表的是事與願違。

對於投資求財而言，則是一種剝落，這一天的盤勢恐怕不容易獲得發展。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺出現了好事多磨的現象。

整體而言，這不會是個值得期待的盤勢，不過從卦象中的承接訊息十分明顯看來，回檔擇優承接容易營造短線機會財利。

吉利方位：西南方、東北方。

吉利顏色：咖啡色、黃色。

吉利數字：2、0、8、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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