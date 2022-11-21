陳秀芳｜選前台股量縮 生技題材股續揚

上周五美股四大指數皆紅，但台股今日受到亞股拖累，台股開低震盪走低，電子權值股熄火，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅1.03％、0.28％，而資金流往中小型股，終場大盤下跌55.6點，收在14,449.39點，跌破五日線，且量能萎縮。

今日台幣匯率貶值來到31.214元附近，股匯齊跌，從資金流向觀察，電子成交比重降至6成以下，來到59.67％、化學生技醫療成交比重增至8.05％，較抗跌的為玻璃陶瓷、生技醫療，漲幅2.87％、2.29％；表現相對弱勢族群為航運、光電，跌幅為1.95％、1.06％。

從籌碼面觀察，外資連三日賣超，今日賣超17.74億，投信終止連十七日買超，今日賣超5.19億。從技術面觀察，今日跌破五日線，但短線多方架構尚未被破壞，目前進入橫盤震盪格局；櫃買今日跌幅沒有加權指數來的重，目前仍站在半年線之上，漲幅較大的為電子通路、通信網路1.55％、0.94％，跌幅較深為光電、半導體族群，跌幅2.36％、1.08％。

短線台股漲多，資金持續輪動到中小型股，今天盤面焦點為遊戲、風電、生技族群，遊戲類股的辣椒（4946）攻上漲停、華義（3086）及網龍（3083）漲幅3.97％~5.12％不等；本周進入選舉行情周，相關政策概念股綠能、生技等今日皆有買盤進駐，像是世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）漲幅亦來到8.55％、7.97％。

生技個股的寶齡（1760）、台康生（6589）、美時（1795）、智擎（4162）續強，生技也展開落後補漲行情，自從肺間皮癌三期解盲成功後的北極星藥業-KY（6550），股價從231元一路滑落到78.5元，今日亦展開反攻，攻上漲停。接下來仍可持續留意政策加持的族群，並且找尋有投信加持、後續展望佳的個股。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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