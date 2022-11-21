賴昇楷｜個股輪漲 留意5檔利基股

10/27大盤出現「內困三日翻紅」之Ｋ棒轉折型態，當時提醒台股反彈波正式啟動，11/7價量同步表態完成「頭肩底」底部型態，漲勢開始加速追趕國際股市腳步，11/15則因巴菲特旗下之波克夏海瑟威公司大買台積電ADR有效帶動多頭士氣，台股更從原本弱於國際股市的角色一躍成為最出風頭的主角。

大盤從最低點12,629反彈至最高點14,669已經漲逾2,000點，且由近期「委賣張數」漸漸攀升到波段高檔水位可知急漲累積的獲利了結賣壓以及高檔潛伏的解套賣壓都不輕，加上主要國際股市紛紛進入休息整理階段，台股同樣面臨比較大的回檔整理壓力，以致今日大盤下跌55點、櫃買指數下跌0.26％，雙雙跌破五日線。

預期近期台股可能跟隨國際股市腳步稍作整理，但是受惠於巴菲特大買台積電效應，短線即使回檔，幅度應該有限，因為有了巴菲特背書的台積電很容易帶動各家退休基金、共同基金、主權基金跟進，何況已經揭示其Q3建倉成本還在當前價位附近，相信陸續會有跟單買盤進駐卡位，股價進而易漲難跌會讓大盤支撐相對強勁。另巴菲特投資需符合「價值投資、長線投資、護城河投資」三大準則，既在此時重押台積電便意味著並不擔心地緣政治風險，這點大大緩解了市場的憂慮，不僅外資活水再次湧入，內資作價也比原來更加有恃無恐（這點可從今天台股回檔但是上市櫃合計買賣家數大約持平獲得印證）。

總結來說，台股反彈波在短線稍作休息整理後仍有期待空間，退一步說即使空間有限，反彈波時間也還沒走完，看好低檔股、利基股、先前已先整理過的個股都將有輪漲機會。

短線可留意以下5檔個股：

1.宜特：（1）受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子、第三代半導體等領域強勁成長，帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）等需求暢旺，前三季EPS達4.05元，大幅優於去年同期的1.58元，並且推升10月營收來到3.28億元（年增15.04％），連續六個月創新高，前10個月累計營收達30.89億元、年增17.83％，全年EPS挑戰5.5元。（2）半導體驗證分析屬於零庫存經營，營收視客戶開案量多寡決定，因此不受IC產業庫存調整的影響。目前訂單能見度看到明年上半年，營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析（MA）產能將增加30〜40％，明年因應需求提升仍會持續擴產。

2.振曜：（1）由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升，使用電子貨架標籤可取代人力，中長期需求強勁，加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5％，整體成長空間仍大。（2）電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路，也與智慧社區藥局「健生活」合作導入，達成全系統變價取代一般紙標籤，除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價，提升生活健康服務。

3.新盛力：（1）電池模組廠，受惠全球大型資料中心積極建立備援及儲能電池系統，順利獲得資料中心服務商的訂單，推升前10月營收來到23.275億，年成長達108.8％，遠優於去年同期表現。（2）下半年新增一家美系數據中心客戶，供應數據中心的不斷電（UPS）與鋰離子電池儲能系統，只要原料供應正常，以及無缺工狀況，營運成長可期。

4.寶齡：（1）新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血，是提供營收長線成長的主力產品，在日本、美國的銷售收入於每季第二個月（2、5、8、11月）認列上一季銷售權利金，由於今年9月起公司不用再分潤給專利者，全年權利金收入預計可成長至4億（年增23％），並且提升毛利率。（2）新藥「拿百磷」持續拓展新市場，歐洲市場已經授權給美國藥廠Akebia推動後續銷售，南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證，預計2023年開始銷售，泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記，中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記，預計在2023年底前取得藥證，在申請藥證到核准上市期間，公司分成5〜6階段認列里程金收入，總計約1.28億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售，目前已在進行臨床數據分析，預計在2023年遞交新藥上市查驗登記。（3）公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到BA.4、BA.5等變異株病毒，由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰，對快篩試劑需求持續，預估今年快篩試劑出貨量達1700萬劑，營收貢獻約達11〜12億元。此外，公司也正在研發流感+新冠肺炎綜合性快篩，以及HP檢驗幽門桿菌的All-in-One快篩，未來這些產品開發完成後，預計皆能貢獻相當的營收。

5.台半：（1）為二極體及MOSFET製造廠，在車用、工控等應用需求續強及產品組合優化之下，前三季EPS5.03元，成長高達104.47％，前10月累計營收年增率22.6％。已打入中國新能源車電池大廠「寧德時代」及中國車廠「比亞迪」新能源車電池的二極體供應鏈，寧德時代將在墨西哥打造電池廠，擴大供應電動車電池給特斯拉、福特等車廠，公司可望同步放大出貨量。（2）旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件，與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨，今年60V～100V的MOSFET也進入量產階段，加上目前車用功率元件持續供不應求，未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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