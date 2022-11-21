陶文看台股｜震盪愈大財利愈豐碩

《陶文看台股》周一（11/21）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【天雷無妄】震盪愈大財利愈豐碩。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是十月廿八日，這是「天富吉星」照拂的「天成日」，諸事皆宜。

從「奇門基因元辰神數」的角度觀察，發覺這是個大利進行事業突破的日辰。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

吉利大三角開啟的一天，也開啟了一週的好運勢。風向大三角，這一週的事務執行觀風向，聽消息運作為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和水星以會相的姿態進入人馬座，目前處於空宮狀態。

冥王星與太陽進入六合狀態，太陽也和處於會相狀態的海王星與木星合相，雖然木海屬於逆合，不過經過了冥王星的舒緩，對於投資求財而言，還是容易出現政策方面的利多消息。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股以開高走低的模式進行，終場收跌30點，2368億元成交量。

【雷地豫卦】的醞釀現象出現了，那就回檔蹲下，希望蹲得愈低，可以跳得愈高。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的空方壓力頗鉅，而多方雖然力爭上游但力有未逮………」果然力有未逮。

以及「………不過有趣的是，卦象中的空方釋放出善意，因此這一天的盤勢即便上漲不易，下跌也會出現支撐………」以小跌30點作收，而量能卻有2368億元看來，果然如此。

還有「………因此就卦象而言，狹幅震盪將會是卦象盤勢的表現方式，這一天的高出低進財利恐怕有限，因此不妨靜觀其變應對之………」重點是，你高出低進了嗎？

這就是易經占卜「另類觀察」有趣的地方，仔細想想，瞬息萬變的股市投資財金動向，都有機會占其一二，那麼可以努力，有脈絡可循的人生，又有什麼不可以占卜預測的呢？

鄭重聲明，陶文老師撰寫【股市黃曆】，並非任何勸誘或投資建議的意圖，完全單純是為了個人易經占卜研究而撰寫，希望藉此最難預測的標的積累「臨床」經驗數值。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天雷無妄】是這一天（11/21）台股投資求財卦象。

這一卦說的是無妄之災，這是最直接的聯想，雖然許多時候未必如此，不過震盪與變化恐怕還是難免。

對於投資求財而言，自然也會是如此，只不過再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺還多的多空對峙的現象。

卦象反應出目前市場上的心情與氣氛，認為大有可為的人不在少數，而認為漲勢虛假宜謹慎的亦大有人在。

由於卦象中的多空對峙中，空方略勝一籌，因此順勢而為的策略中還是須要加入規避短線風險的意識。

吉利方位：西北方、正西方、東北方。

吉利顏色：白色、金色、黃色。

吉利數字：9、6、7、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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