陶文看台股｜11/21至11/25一週股市黃曆

《陶文看台股》11/21至11/25一週【易卦天象】另類觀察

【山天大畜】短線漲相依舊，納財獲利的跡象也隨之浮現。

股市投資求財永遠就是如此，大跌了永遠都有理由繼續超跌，而回神了，大漲了也同要不缺理由軋空行情大行其道。台股這一口氣超過2000點的漲勢，真的一點都不甩美股的震盪，走出自己的路來。上週的【山天大畜卦】和去年的年卦相同「一山還有一山高」，本周周線長了497點，高點一度見到14669點，一副直衝一萬五千點的態勢，如果後續發展果然如此，那麼今年的【離為火】年卦的預測就應驗了一個商標，那就是運動的勾勾。市場對於後續出現了分歧的看法，有人認為難有作為，不過大部分還是充反希望，且讓我們用「另類觀點」解讀之。

時序進入11月倒數第二周。對於【離為火】年卦角度來說，目前的位置在於指數繼續有所表現的卦位，不過由於賣方的壓力也在逐步提昇，因此接下來的走勢就要觀察月卦的氣數了。【水山蹇】是台股11月投資求財卦象，這是個不吉利的卦象，因為屬於四大難卦之一。不過從盤勢的表現看來，似乎一反「蹇卦」的厄勢力，仔細觀察不難發現卦象中的多空架構中，這一卦的漲跌和多空一點關係都沒有，只因為整個卦象陷在為拉抬而拉抬的漩渦中。投資人要做的就是順勢而為。

【山天大畜】是本周台股投資求財卦象，上週一一模一樣的卦象，難道意味的是台股還是有機會繼續上漲嗎！「一山還有一山高」的確是卦象的主軸訊息，不過讓我們仔細觀察卦象中的多空架構如何排列，再來定奪。仔細觀察，發覺卦象中的多方氣勢依舊明顯，而指數上漲的元素也同樣獲得外界的支持，可以看出還是容易得到外資法人的繼續呵護。只不過須要提醒的是，由於本周的卦象中納財獲利的跡象格外明顯，因此已經上漲的2000點的盤勢，還是掌握住調節機點納財為先，莫貪為宜。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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