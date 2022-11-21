白易弘｜台股半年線震盪 留意2檔潛力股

國際情勢，聯準會今啟動升息循環後已6度調升聯邦基金利率，包括連續4度升息3碼，近期聯準會主席鮑爾和一些官員已表示，聯準會可能在12月放緩升息腳步，以避免過度緊縮的風險。繼美國10月消費者物價指數（CPI）放緩後，美國10月生產者物價指數（PPI）數據也出現降温，預估12月FOMC會議後，升息幅度將放緩。

台股周線連3紅後來到半年線反壓區，大盤短線三周漲兩千點漲幅已大，加上傳產與金融股欲振乏力，須留意短線可能有回測季線壓力，預期指數將呈現高檔震盪。半導體庫存調整有望在2023年上半年結束，市場資金有望提早在春季提前卡位。未來盤勢有望在半年線與季線之間震盪。後勢有望以由跌深反彈與明年Q1恢復成長個股領盤上攻。

留意本周2檔潛力股

1.新唐（4919），新唐（4919）擴大高速傳輸晶片市場布局，日本子公司NTCJ推出全球首創內建e-Marker的USB4規格重定時晶片（Retimer），預計明年1月進入量產。新唐第四季受到消費性電子生產鏈庫存調整影響，營運轉淡，但包括伺服器、車用及工控等新款晶片將在明年上半年逐步導入量產，預期明年Q1以後營運將逐季回溫。

2.智原（3035），智原（3035）為IP矽智財廠，受惠IP、NRE及量產營收業務營收攀高，前三季營收98.2億元，已超越歷年全年營收，前三季每股獲利達7.77元。預估第四季在NRE業績成長帶動下，營收有望季增1~3％，續創新高。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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