複製巴菲特選股術 王文良揭7檔股神概念股

過去一個月半導體雜音不斷，散戶聞股色變，豈料股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司，11/15經媒體批露已買進價值超過41億美元台積電股票，是繼蘋果之後對科技股最大手筆投資。前一天開高走低的台積電，受股神「加持」立即開高大漲，單日成交118,536張，成交金額561億，占台股總交易值近2成。

巴菲特事業夥伴蒙格曾經表示，他們之所以不涉足高科技業，是因為缺乏該領域所需特殊天賦，科技業不確定因素高，創新速度快、產品日新月異。巴菲特也說過：「預測產業瞬息萬變的公司長期經營情況，根本超出我的範圍。」這次股神出手，使台積電在內資、港資、外資圈討論熱度瞬間飆高，利空煙消雲散，洶湧買盤推升股價扶搖直上，自低點370元一口氣大漲33.5％至494元，股神光環造福百萬股東。

波克夏海瑟威持股前九名為蘋果、美國銀行、雪佛龍、可口可樂、西方石油、卡夫亨氏、動視暴雪與穆迪，向來以坐擁產業護城河企業優先的股神何以如此重視信評公司穆迪？因為穆迪是專業信評調查機構，旗下有800名分析專家、1,700名分析師助理，拿下信評公司，等於2,500個人每天為他奔波走動專研股票，得到公司經營管理、財務結構、資產品質的第一手訊息。股神選股著重精確紮實基本面嚴謹態度在投資人心底根深蒂固，高度公信力，不發一語即能撼動股價，牽動市場情緒。巴菲特買進，品質掛保證，8檔核心持股各有千秋：

蘋果：智慧型手機霸主，人類生活中已不可或缺。

美國銀行：全美第二大商業銀行，在150個國家有5,600家分行共16,200台ATM。

美國運通：信用卡、簽帳卡、旅行支票，道瓊成分股。

雪佛龍：世界最大跨國能源公司，事業涵蓋探勘、生產、提煉、運輸、石化、發電。

西方石油：美國第四大石油和天然氣公司。

可口可樂：美味與快樂。

卡夫亨氏：

（1）全球第五大北美第三大食品飲料商。

（2）併購台灣可口企業：可口奶滋、可口奶酥、小瓜呆脆迪酥。

（3）OREO奧利奧、歐斯麥、麥斯威爾咖啡等知名品牌。

動視暴雪：

（1）歐美最大遊戲公司。

（2）推出吉他英雄、決勝時刻、魔獸世界、星海爭霸、暗黑破壞神等3A級電玩大作。

將股神最愛手機、銀行、信用卡、能源、飲料、食品、遊戲產業，在台股複製貼上，除了台積電，還有7檔股神概念股：

蘋果：新日興，生產世界級高精密機構件，蘋果真無線耳機充電器軸承。連續4年EPS超過6元，今年前三季EPS已達7.8元。

美國銀行：合作金庫，國內分行數269家排名第一，遙遙領先第二名（187家）。

美國運通：中國信託，台灣信用卡發卡量冠軍，超過826萬張。

雪佛龍與西方石油（能源）：台塑化，煉製汽油、柴油、液化石油氣。

可口可樂：統一，台灣茶飲市場一年商機超過200億，市佔率41％稱霸全國。

卡夫亨氏：聯華食，產品為各式零嘴，可樂果豌豆酥、卡迪那洋芋片、元本山海苔、萬歲牌杏仁小魚等等。

動視暴雪：宇峻奧汀，具有自製遊戲大作能力，擁有三國群英傳、幻想三國志經典遊戲IP。

想跟上股神腳步，模仿是學習的開始，除了台積電，股神中意的股票，就是正確的投資方向。複製巴菲特選股，只要有心，人人都可以是股神。

鴻光投顧分析師 王文良 ※本資料由鴻光投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 鴻光投顧分析師 王文良 鴻光投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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