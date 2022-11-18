陳秀芳｜留意生技題材 這1檔投信默默布局

昨天美股四大指數跌多漲少，其中惟有費半上漲1.05％，而台積電ADR上漲2.56％，帶領今日台股開高，早盤由晶圓雙雄領軍衝高，盤中漲幅一度見到百點，但隨即賣壓出籠，終場大盤下跌30.24點，收在14,504.99點，周線連三紅。

今日台幣匯率沒有強勁升、貶，仍維持在31.167元附近，從資金流向觀察，電子成交比重64.58％、化學生技醫療成交比重增至8.78％，今天較抗跌的為生技醫療、玻璃陶瓷，漲幅1.87％、1％；表現相對弱勢族群為水泥、航運族群，跌幅皆為1.73％。

從籌碼面觀察，外資本周買超436.31億，投信連十七日買超，本周買超31.37億；從技術面觀察，今日盤中創下波段新高後，半年線再度得而復失，短線多方結構尚未被破壞，惟短線漲多，目前進入橫盤震盪格局；在櫃買市場方面，今日櫃買盤勢表現較加權弱勢，技術面仍站在在半年線之上，其中漲幅較大的族群為文化創意、生技醫療2.33％、1.92％。

今天資金依然在中小型個股，特別是生技族群有多檔個股延續漲勢，保瑞（6472）由於近期股價漲幅過大，進入五分鐘一盤的處置，而今天亦呈現小漲0.12％、寶齡富錦（1760）繼昨日漲停後，今天再度上攻漲幅8.07％、美時（1795）今日股價亦企圖挑戰歷史新高，漲幅也達到7.47％，接下來仍可關注像是低檔上來的長聖（6712）除具有政策利多加持，且近期投信默默布局、以及合一（4743）、台康生（6589）等市場關注的取證、授權等利多不斷情況下，今日也獲得買盤青睞，亦可留意拉回布局機會。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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