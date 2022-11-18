黃勇文｜台股有望續攻 留意中小型股輪動

受到美國波克夏公司進場買進台積電ADR之下，讓市場反彈多了信心，再加上美元指數走跌下，新台幣止貶為強勁的升值，符合熱錢開始回流台灣，讓大盤加權指數一個月急漲2千多點。另行政院通過台版晶片法，明年即將上路，加上選前政府作多意願強勁，接連讓台股攻上半年線。由於台積電（2330）將台股拉上半年線後，後續接棒就是中小型股去帶領，外資持續回補買超台股下，短期拉回還有機會向上。

這次反彈最強的市場就是美股道瓊指數，道瓊都可以到反彈到年線，而台股亦步亦趨，當然會跟上腳步。基本上台股以半導體為主之下，在美國商務部禁令對台灣半導體產業衝擊相對大，所以讓台積電從高點688元到370元，幾乎下跌一半的價位。當然跌幅過大就是最大的利多，已經反彈接近500元價位。此時越接近年線壓力就相對大，可逢高出脫等待拉回再次進場。

由於行情已經反彈接近1/3左右，刺激外資持續回補台股，而代表散戶籌碼的融資餘額尚未大增，散戶仍未保握到這波跌深反彈行情。最主要台股的近六千點下跌尚未反應過來，畢竟金融市場多空廝殺下，取決於外資回補以及融資回籠狀況，一旦融資又大幅增加時，籌碼又開始紊亂，基本上又是拉回最好時間點。

綜合以上，聯準會12月放緩升息步調，美股維持盤堅走勢下，台股漲多震盪難免，不過在外資歸隊下，量能溫和放大下，預期中小型股出現類股輪動的表現，建議布局生技醫療股、主機板概念股、及財報優業績股，另可留意站上所有均線以及指標軋空股。

文／資深分析師黃勇文

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