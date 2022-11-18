股神入手台積電 郭憲政曝9檔關鍵價位

本周因巴菲特買進41億美元的台積電ADR，使得台股跳空大漲。當我們碰到這種不可預期的消息面，而造成盤面劇烈變動時，就要懂得運用特殊技術分析做「空抵區」的彈性調整。本文接續上周文章，將幾檔個股的空抵區做一調整（修正），提供投資人參考。

1.台積電（2330）：8月17日K高527元，7月5日K低433元，高點向上0.382位置562元，向上0.618位置585元。也就是說台積電的空抵區為562元~585元。

2.聯電（2303）：8月16日K高43.6元，10月3日K低35元，高點向上0.382位置46.9元，向上0.618位置48.9元。也就是說聯電的空抵區為46.9元~48.9元。

3.聯發科（2454）：6月9日K高935元，9月30日K低533元，低點向上0.382位置686元，向上0.618位置781元。也就是說聯發科的空抵區為686元~781元。

4.環球晶（6488）：6月9日K高634元，10月13日K低331.5元，低點向上0.382位置447元，向上0.618位置518元。也就是說環球晶的空抵區為447~518元。

5.華新（1605）：9月21日K高43.2元，10月17日K低33.9元，高點向上0.382位置46.8元，向上0.618位置48.9元。也就是說華新的空抵區為46.8元~48.9元。

6.瑞昱（2379）：7月22日K高374元，10月13日K低232.5元，低點向上0.382位置287元，向上0.618位置320元。也就是說瑞昱的空抵區為287元~320元。

7.國巨（2327）：2021年7月7日K高615元，2022年9月30日K低262元，低點向上0.382位置397元，向上0.618位置480元。也就是說國巨的空抵區為397元~480元。

8.玉晶光（3406）：9月8日K高469.5元，10月28日K低277.5元，低點向上0.382位置351元，向上0.618位置397元。也就是說玉晶光的空抵區為351元~397元。

9.台郡（6269）：5月31日K高102元，7月5日K低75.5元，高點向上0.382位置112元，向上0.618位置118.5元。也就是說台郡的空抵區為112元~118.5元。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

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