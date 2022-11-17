劉烱德︱ 通膨居高不下 留意PMIC及生技

昨日美股四大指數開啟大漲後小回模式（同台股當日走勢），市場主要資訊，大型零售商目標百貨（Target）上季獲利腰斬且預警年底購物季銷售差，目標百貨早盤股價重挫近15％，引發市場對通膨恐殃及零售商關鍵商業季的擔憂；美光將在明年減少記憶體晶片供應，引發科技股承壓，美光收盤下跌6.70％；美國10月零售超預期加速（月增率1.3％，高於預期的1％），說明美國消費需求仍然十分強勁，更高的通膨可能捲土重來。

不過最重要的還是聯準會官員的放話，舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）研判，終點利率預估將在4.75％-5.25％的範圍內，才可以抑制通膨。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）則表示，最近的經濟數據應該讓聯準會至少考慮在12月的下次會議上放慢升息步伐。同時，有消息指出歐洲央行也可能會放慢升息步伐，考慮下個月僅升息2碼。昨日美十年期公債殖利率再度鄒低收在3.67％，美元指數也是繼續走低，收在106.3；美股四大指數道指下跌39.09點跌幅0.12％，那指跌幅1.54％，標普跌幅0.83％，費半跌幅4.26％；台積電及聯電ADR則是分別1.26％及6.20％。

台股昨日小跌8.96點（-0.06％）收在14,537.35點，成交量2,868億元，K線為價跌量縮帶短上下影的小電阻黑K，在同時遭遇前波套牢賣壓解套及近期短線彈高獲利賣壓，二股賣壓衝擊下大盤最終只小跌8.96點，且當日高低波動僅176點，可見市場買氣在外資近期回頭大買（主要也是買台積電），及台積電漲勢支撐指數，若照此持續發展則大盤近期大回不易，但個股應留意逢高不宜追漲且應適度減碼，保持操作靈活度。

昨日矽智財持續漲勢外，類股輪動轉到記憶體及IC設計股，另還有生技族群。短線大盤在半年線震盪整理概率高，今日個股可持續留意PMIC（電源管理IC）及生技股。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

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