白易弘｜類股輪動 半年線將反覆震盪

周三（16日）下跌8.96點，收在14,537.35點，成交金額2,826億元。

台積電大漲將指數推高來到半年線反壓14,573點附近，指數快速上漲短線將引發市場賣壓，中小型電子股在資金失血下多數拉回，屬於資金健康輪動，板卡與主機板族群明年可望恢復成長華擎（3515）帶動族群個股上漲。

技術面部分，開高走低遇到半年線反壓，短線自低點上漲近兩千點順勢拉回整理，未來只要不見爆量黑棒，加權指數可望在半年線附近震盪整理化解短期過熱指標。

選股方向，留意2檔潛力股，

1.技嘉（2376），第三季稅後純益11.69億元，季增19％，年減67.4％，每股獲利1.84元，營運初步止穩回升。今年以來，受到全球通膨影響，市場需求降溫，板卡市況提前進入嚴冬，業者清理庫存的動作也相當積極，庫存從首季高峰330億元開始下降，截至第三季底庫存為229.07億元，季減23.5％，預期庫存將在今年底之前即可轉趨健康。

2.昇陽半（8028），受惠再生晶圓新產能開出及晶圓薄化需求持穩，十月營收維持高檔表現，2022年第四季營運可望續揚創高。展望2023年，在台中港廠持續擴增再生晶圓產能下，可望帶動昇陽半導體營運持續成長，預估明年營收可望續揚17％、每股盈餘可望優於今年。

今（17）日觀盤重點：

1.類股輪動中小型電子股能否接棒漲勢。

2.台積電能否延續漲勢攻克500元整數關卡。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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