范振鴻｜台積短線無基本面利多 股民當心

16日加權指數震盪收跌8點，量能2,826億元，今日指數收復半年線失利開高走低，台積電上漲1.46%，貢獻漲點約57點，等於扣除台積電指數收跌65點，而今天的下跌主要受到金融及非金電下跌影響，拖累指數漲幅，儘管昨天台積電ADR大漲，今天台積電也持續反映上漲，但是仍要提醒投資人，巴菲特或是其他知名基金的進場，正向解讀是大咖們認可台積電的長期價值，但是另外一方面思考是，台積電短線其實並沒有實質上的基本面利多，台積電大漲背後仍需回頭關注接下來的基本面發展，且這些大咖們在未來萬一台積電下跌時，有雄厚的資金規模可以攤平，但是一般的股民並沒有。

技術面方面，儘管短線挑戰半年線失敗，但目前反彈的格局並沒有結束，此波反彈的關鍵首要看昨日低點14,278不能收破，若收破強勢多方格局結束，而若11/11低點13,878被收破，反彈結束機率將大幅上升。均線角度，雖然站上季線，但季線持續下壓，最快需等到12月過後才有機會走平轉撐。

昨晚美國公布生產者物價指數(PPI)低於市場預期，顯示通膨持續降溫，進而推動美股上漲，但是仍要留意，未來儘管FED放緩升息，但利率終點將持續提高，以及FED是以極快的速度在縮減資產負債表，這兩點對於整體金融市場後續的影響未正式發酵，此波仍然只能定義為反彈，投資人尚不能過度樂觀，市場翻多還需要更多的證據。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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