巴菲特、國安基金齊挺 郭哲榮:台股上兩萬

今天凌晨重磅消息，股神巴菲特掌管的波克夏海瑟威，揭露第三季（7-9月）期間，首度買進約6,010萬單位的台積電ADR，超過41億美元的金額，更成為波克夏前十大持股之一，激勵今天台積電股價飆漲，差一點漲停！也讓今天台股大漲371點，更重要的是，這一切對台股的漲勢只是剛開始，台股上兩萬絕不是夢，一切的一切，讓我告訴你！

股神巴菲特，左側交易最具代表的人物，他最擅長的就是價值投資，並利用時間作為武器，平均持股超過17年，而此次大買科技股，更是罕見，攤開波克夏的股票投資組合中，除了蘋果以外，未見其它如此大筆的投資科技股，而此舉最重大的意義是，外資對台積電的評價將會改變，地緣政治的疑慮也會消失，更重要的是今年外資已經賣超台積電94萬餘張，累積賣超金額接近5,000億，將會回歸！

另外，今天公開資訊觀測站揭露台積電總裁魏哲家10月加碼買進台積電200張，再加上股神巴菲特的加持，如此裡應外合，未來台積電股價衝上1,000元不是不可能，假設明年預估台積電每股盈餘約40元，以過去台積電本益比上緣約30倍，股價將可以達1,200元，將可以貢獻台股6,000點以上，這樣一來台股就會超過兩萬點，而這個可能性，在股神加持下，越來越高！

從上周美國公布10月CPI年增率7.7％，遠低於市場預期的8％後，台股就開始脫胎換骨，三天大漲超過1,000點，雖然1,000元以上的台積電不會這麼快看見，但是現在股神巴菲特、國安基金都與全體股民同在，台股How to lose！怎麼輸！所以10月25日台股的低點12,629點就是今年的低點，季線之上的台股，腳步越來越穩，三天外資大買台股1,200億元以上，外資「求饒式買盤」回來了，台股也開始「火山式噴出」，台股上兩萬絕不是夢！

（文／摩爾投顧投資長郭哲榮）

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