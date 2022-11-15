丁彥鈞｜護國神山加持 台股呈多頭趨勢

美國10月通貨膨脹率為7.7％，低於預期的8.0％，也低於9月的8.2％。由於通膨數據有明顯的下滑，加上巴菲特的波克夏公司買進台積電的ADR，激勵加權指數上漲371點，終場以14,546點作收，站穩季線，挑戰半年線。

美國通膨已經趨緩，基本面轉佳。而季線被視為多空頭的分水嶺，指數站上季線，技術面上由空翻多。新台幣不再貶值，並大幅升值，外資不再賣超的話，籌碼面轉佳。目前是基本面、技術面、籌碼面都呈現多頭的趨勢。

由於之前台股超跌，當時建議大家，不宜在萬四之下停損。隨著利空消息鈍化，指數不再破底，代表台股已經止跌回穩了。一有利多消息，市場信心回升，股市就容易上漲。

目前加權指數KD位於高檔，代表短期過熱，若成交量萎縮，可能出現死亡交叉。若成交量放大，則會繼續上攻。

就價值投資的角度而言，現在的股價還是便宜，當然可以直接買進。但如果手中已經有持股的話，基於風險考量，建議控制好持股比例，先不加碼，等KD回到50左右再買進。

回顧台股6月單月大跌2,000點，從16,500點跌到14,500點，反應的是電子業庫存水位上升。8月中開始再跌2,000點，最低跌至12,629點，反應的是美國通膨居高不下。目前通膨有趨緩的跡象，但電子業庫存水位仍高，預期大盤將漲至14,500點左右。隨著電子業庫存水位慢慢去化，預期之後指數將區間盤整，緩慢墊高。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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