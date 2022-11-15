劉烱德︱ 把握個股反彈 留意4檔題材股

國際消息面，昨日美股開低走高，在Fed理事華勒（Christopher Waller）有關「我們還有一段路要走」講話後，美債殖利率及美元指數走升，造成股市早盤下跌；不過之後的聯準會二把手布蘭納德（Lael Brainard）表示，近期的消費者物價指數（CPI）數據表明，央行真正注意的核心個人消費支出（PCE）可能也出現小幅下降，這是Fed喜聞樂見的；Fed應該可能很快就會縮減升息幅度，暗示自己傾向最快在下個月的會議上將升息步伐放緩至2 碼（50個基點）。

在布蘭納德言論一出後美國主要指數跌幅就開始收窄，盤中甚至一度翻紅，但畢竟近日彈高短線會有賣壓，收盤時四大指數雖然普遍下跌，但跌幅相對較輕。道瓊指數跌幅0.63％、那指跌幅1.12％、標普跌幅0.89％、費半跌幅0.97％，台積電及聯電ADR則是分別下跌1.40％及1.37％。

昨日台股持續反彈，收盤上漲167.34點（1.19％）收在14,174.90點，成交量2,776億元，指數已第二日站穩在季線之上（惟目前季線仍是下彎），離半年線仍有約412點差距，必須維持成交動能才有挑戰半年線的可能。

昨日外資持續回頭買超375.88億元，單日新台幣匯率續升2.94角（收31.116元），但融資持續減少8.71億元，似乎尚未明顯的看見大漲三日散戶不請自來的景況。昨日傳產金融、鋼鐵、航運及水泥落後補漲，各類指數紛紛攻至季線。

建議暫時將指數放一邊，把握個股反彈空間反而相對較為實際，投資人可留意集多題材於一身的較佳，如台泥，除受惠中國史詩集的房地產救市方案外，本身還有新能源儲能題材的加持。另這次MSCI調整小型股指數成份股中，生技股就佔了至少3擋，表示外資看待台股生技產業的改變，昨日保瑞上漲2.82％並創下波段新高，智擎上漲1.62％，台康生上漲6.14％，都是盤面持續可關注標的。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

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