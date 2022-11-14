陳秀芳｜保瑞領先創高 生技族群效應可期

上周五美股四大指數續強，其中費半上漲3.08％，台股今日開高走高，由權王台積電（2330）領軍，再加上中國祭出搶救房市政策，今日水泥、鋼鐵亦表現不俗，台泥（1101）、亞泥（1102）漲幅6.22％、3.97％，而第一銅（2009）、中鴻（2014）攻上漲停，上市八大類股皆紅，終場大盤上漲167.34點，收在14,174.9點，日K連二紅。

今日台幣匯率持續升值來到31.085元附近，從資金流向觀察，電子成交比重下降來到62.13％、航運業成交比重5.57％，今天漲幅較大的類股為水泥、電器電纜，漲幅4.89％、4.83％；表現相對弱勢族群為通信網路，跌幅為0.07％。

從籌碼面觀察，外資連二日買超，今日買超377.81億，投信連十三日買超，今日買超2.37億。

從技術面觀察，目前短均線呈現多頭排列，且市場信心明顯回籠，雖指數亦站上季線，但季線仍在扣高，季線壓力仍不小的情況下，操作上仍宜選擇具有財報做後盾的個股為佳。

今天櫃買走勢亦強勢，惟漲幅不如加權，但今日站上季線，漲幅較大的為化工、觀光類股漲幅3.05％、1.96％。

盤面上焦點有世足概念股，像是志強-KY（6768）、寶成（9904）漲停，還有中概股的中租-KY（5871）、觀光股的六角（2732）、亞洲藏壽司（2754）也攻漲停，但由於類股輪動快速，仍需留意短線追價風險。

近日生技族群仍有不少個股具有財報、取證題材的個股，如併購綜效顯現的保瑞（6472）今日股價創下歷史新高、台康生技（6589）今日亦創下波段新高，後續的族群效應可期。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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