白易弘｜價量齊揚上季線 留意2檔潛力股

國際情勢，道瓊周漲幅為4.15％，標普周漲5.9％，創6月以來的最大單周漲幅，那指周漲幅為8.1％，這是自3月中旬以來最佳一周。CPI降溫提高聯準會升息速率趨緩的預期，今年聯邦公開市場委員會（FOMC）票委、波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）上周五稱，聯準會在抑制通膨方面還有更多工作要做，但在一系列大規模升息之後，過度升息的風險已攀升。

台股盤勢，美國CPI數據降幅超逾市場預期，美股強勢反彈帶動台股反彈量價齊揚站上季線，市場預期12月份聯準會升息2碼，基於諸項利空逐漸鈍化，若外資資金能持續回籠，對於台股就有較強支撐，台股資金行情可望提早展開。

可留意本周2檔潛力股

1.奇鋐（3017），受惠於白牌伺服器出貨量持續攻高，10月營收延續9月營收表現維持50億元以上，基本面仍持續成長，累計前三季營收首度跨過400億元，來到412.39億元，較去年同期351.2億元，呈年增17.42％，惟奇鋐第三季營收以148.82億元創高，以其上半年EPS5.21元，前三季EPS有望與去年全年EPS8.21元比美。

2.智原（3035），智原（3035）為IP矽智財廠，受惠IP、NRE及量產營收業務營收攀高，前三季營收98.2億元，已超越歷年全年營收，前三季每股獲利達7.77元。預估第四季在NRE業績成長帶動下，營收有望季增1~3％，續創新高。

（文／資深分析師白易弘）

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