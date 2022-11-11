陳秀芳｜台股爆量大漲 關注Q3財報業績股

昨天美股四大指數暴漲，因美國十月CPI數據低於市場預期，美元指數、十年公債殖利率回落，其中費半大漲10.21％，台股開高走高，半導體族群氣勢如虹，台積電（2330）漲幅8.34％、聯發科（2454）及聯電（2303）漲幅6.06％、5.64％，上市八大類股紅通通，終場大盤大漲503點，收在14,007.56點，周線連2紅。

今日台幣匯率持續升值來到31.410元附近，從資金流向觀察，電子成交比重來到66.31％、航運業成交比重6.02％，今天漲幅較大的類股為半導體、電子，漲幅7.14％、4.93％；表現相對弱勢族群為橡膠、觀光，漲幅皆為0.04％。

從籌碼面觀察，外資本周買超895.81億，投信連十二日買超，投信本周買超69.53億；從技術面觀察，今日一舉攻上季線，雖月線順利翻揚，但季線仍扣在約15,400點左右，對台股來說仍是壓力，而台股短時間內反彈逾千點，短線上仍需留意是否有過熱風險，勿過度追價，操作上仍謹慎為宜。

今天櫃買市場走勢亦強勢，但漲幅不如加權，且終場收盤尚未收上季線，漲幅較大的為半導體、生技醫療類股漲幅5.07％、3.04％，其中藥華藥（6446）順利成為MSCI台灣成分股，今日漲勢亦不俗，漲幅5.39％；挾著解盲成功的利多，智擎（4162）已連二日漲停、美時（1795）前三季財報獲利大增，主要為血癌藥的出貨，累積前三季PES賺進一個股本，今天也攻上漲停。

下周一所有上市櫃公司都將公布第三季財報成績單，接下來能持續推動股價的動能，仍在實質的基本面上，而短線台股強彈，很多股票都反彈了好一大段，接下來如何選到績優股就顯得格外重要，操作上仍建議以營運展望無虞、及具有題材的個股進行布局。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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