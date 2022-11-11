黃勇文｜台股報復性反彈 應逢高獲利了結

受惠美國10月消費性物價指數（CPI）跌破8％，激勵美股四大指數全面反彈。加上台積電ADR大漲，帶動台股全面開高站上萬四關卡價，符合上週提前說明，應該受到外資的買超助益下，本周已經反彈千點行情。並且回補空方缺口，符合跌深就是反彈最大利多，後續有機會再次測試半年線壓力。但由於爆出相對的大量，下周可望出現回檔的修正走勢。

台股最重要的就是觀察美股走勢，最主要通膨壓力有所舒緩，加上聯準會官員釋出鴿派說法，讓美元指數重挫，才激勵了美股道瓊指數走高，一舉突破了年線關卡價。未來須持續觀察公布的通膨數據，才有望盤面止穩的時機。畢竟空頭的反彈遇到上方的賣壓，很容易拉回測試做第二隻腳。

護國神山台積電（2330）衝高30多元，再次站穩400元大關，加上聯發科（2454）站上700元大關，與ABF載板三雄，欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）是前幾周有跟大家分享法人買超的標的。都是近期的大漲股。不妨在低檔有進場買進的投資朋友。最好此反彈波釋放出相對大量時，可以逢高獲利了解，等待拉回的機會。

綜合以上結論，受到美股大漲激勵，台股跟隨大漲。這次反彈台股碰到季線的壓力，很難一次就可以站穩，基本上來回的震盪測試，機會是台股未來走向。基本上選股上。跟隨法人的買賣超下，比較可以遇到強勢股，當然美國升息時間何時結束，將會是台股底部出現的最佳訊號。

文／資深分析師黃勇文

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