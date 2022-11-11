王文良｜雙11帶動紙箱需求 6檔造紙股解析

跳空缺口象徵投資情緒的重大突變，11/7指數用力向上跳空大漲197點，大盤自10/25低點12,629點至11/9高點13,638點，11個交易日反彈1,009點，台股走出長空陰霾。本波融資維持率掉到137％時股民信心搖搖欲墜，維持率偏低行情經不起任何風吹草動，維持率回升意味投資人活力恢復：少年股神回血，散戶承受震盪能力提高。11/9整體融資維持率超過153％，表示台股脫離險境（因為施打禁藥？），成交量溫和放大，接下來可從事更積極的操作。

今年國慶煙火晚會夜空中排列出莊嚴壯觀國旗圖案的500多台無人機全由中國大陸製造，操縱機具、軟體來自一間廣州深圳的公司，難怪央視有辦法製作俯瞰台灣的節目。連阿兵哥都知道要拿石頭驅離無人機，執政黨平日逢中必反，每到選舉抗中保台，幾百架對岸製造的無人機在蔡總統頭頂飛來飛去，是重大國安危機，萬一操縱系統故障或遭駭，無人機豈不是變成神風特攻隊？蔡總統安然無恙真是不幸中的大幸。當晚負責無人機展演的廠商是上市公司雷虎「去年」11/10就宣布入股的「台灣新創公司」，而這批無人機，根據揭發此案立委表示：除電池以外沒有一個零件是台灣製造。

「台灣新創公司」聲明，陸製無人機零組件無涉飛安資安，全球供應鏈去中化幾乎不可能，國慶煙火無人機之亂突顯了中國在各產業供應鏈的重要性。媒體紛紛以「意外」形容大陸海關總署11/7所公布的10月進、出口年增率，同步呈現衰退，是2020年5月以來首度下滑，中國針對新冠疫情進行清零政策與嚴格封控，經濟就算衰退整年都毋須意外。上海集裝箱運價指數SCFI連20黑，航運處境如此嚴峻，長榮竟繳出前三季EPS143元佳績，代表企業經營管理能力優異，一旦中國疫情得到控制或跟隨世界趨勢像台灣一樣走上與病毒共存這條路，放寬防疫措施，正常貿易，進出口金額大增，經濟恢復成長，航運股利空打底後將迎接新一波需求回升行情。

除了航運，現階段紙類股全在低檔。兩岸一起瘋1111購物節，各大電商平台祭出超狂優惠，宅配帶動紙箱需求、帶旺產業。以下列出6檔值得關注的造紙股：華紙、永豐餘、永豐實、寶隆、榮成、正隆。

華紙

（1）永豐餘集團（56.93％），國內最大紙漿廠、全球第三大標籤用紙廠。

（2）生產紙漿、文化用紙、高毛利特殊用紙（佔營收35％，用於標籤、汽車貼膜、建材貼皮）。

（3）與永豐餘合資：

1.「永豐能源科技」（49％）：汽電共生廠。

2.「廣東鼎豐紙業」：紙漿產能12萬噸、自有林地42萬畝。

（4）花蓮廠土地29萬坪具資產題材。

永豐餘

（1）由造紙轉型控股公司，跨足金融、生技、電子。

（2）家用清潔品品牌：橘子工坊、植淨美、代理德國Frosch。

（3）生產基地：台灣、中國、越南。

永豐實

（1）永豐餘集團（64.52％），民生消費品公司。

（2）品牌：五月花、得意、柔情等家用紙品。

（3）生產據點：台灣楊梅、清水，中國昆山、揚州。

寶隆

（1）銷售榮成所生產工業用紙、瓦楞芯紙與牛皮紙板。

（2）獲利來源主要為持股榮成所獲得股息收入。

榮成

（1）國內第三大（市佔22％）、中國第四大工業用紙廠。

（2）寶隆持有榮成19.58％、榮成持有寶隆25.95％，互為最大股東。

（3）產品包括牛皮箱紙板、瓦楞紙器。亦有汽電共生廠。

正隆

（1）亞洲第四大、國內最大工業用紙及紙器廠。

（2）家紙品牌：春風、蒲公英、情人、雪柔、淨世代，市佔20％。

（3）計劃發展觀光工廠、汽電共生，估每年賣電挹注獲利1億元。

（4）竹北廠取得「應回收廢棄物處理業登記證」，成為國內首家紙廠兼廢紙容器處理再利用廠。

鴻光投顧分析師 王文良 ※本資料由鴻光投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 鴻光投顧分析師 王文良 鴻光投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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