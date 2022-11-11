KD值進入超賣區 郭憲政：反彈就要站賣方

加權指數自本波低點12,629反彈上來，已反彈1,000多點。就KD指標來看，許多個股已紛紛來到超賣區。空頭市場格局中，任何的反彈都不能過於樂觀去期待會有回升的行情，畢竟上方有層層的沉重賣壓。本文試就幾檔熱門個股分析其空抵區，當股價來到空抵區時，投資人就要理性地站在賣方做思考。

1.台積電（2330）：8月17日K高527元，10月26日K低370元，低點向上0.382位置430元，向上0.618位置467元。也就是說台積電的空抵區為430元~467元。

2.聯發科（2454）：6月9日K高935元，9月30日K低533元，低點向上0.382位置686元，向上0.618位置781元。也就是說聯發科的空抵區為686元~781元。

3.南電（8046）：8月22日K高308元，9月30日K低177.5元，低點向上0.382位置227元，向上0.618位置258元。也就是說南電的空抵區為227元~258元。

4.國巨（2327）：2021年7月7日K高615元，2022年9月30日K低262元，低點向上0.382位置397元，向上0.618位置480元。也就是說國巨的空抵區為397元~480元。

5.創意（3443）：3月30日K高536元，4月27日K低364元，高點向上0.382位置601元，向上0.618位置642元。也就是說創意的空抵區為601元~642元。

6.欣興（3037）：5月18日K高228元，10月13日K低106.5元，低點向上0.382位置153元，向上0.618位置182元。也就是說欣興的空抵區為153元~182元。

7.聯電（2303）：9月12日K高40.95元，10月3日K低35元，高點向上0.382位置43.2元，向上0.618位置44.6元。也就是說聯電的空抵區為43.2元~44.6元。

8.環球晶（6488）：8月19日K高521元，10月13日K低331.5元，低點向上0.382位置404元，向上0.618位置449元。也就是說環球晶的空抵區為404元~449元。

9.聯詠（3034）：8月19日K高273.5元，9月30日K低208元，高點向上0.382位置299元，向上0.618位置315元。也就是說聯詠的空抵區為299元~315元。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

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