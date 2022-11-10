陳立委｜選舉行情還未結束 留意3檔績優股

受到美國期中選舉狀況未明，民主黨和共和黨戰況陷入膠著影響，美國四大指數終止連三紅，昨夜全面回檔修正，跌幅介於1.95% ~ 3.14%之間，而台積電ADR微跌0.03%，聯電ADR小跌0.62%。



台股指數以13,556點開出，開低震盪整理，指數從10月25日的波段低點12,629點，到昨天收盤的13,638點，已經上漲了逾千點的幅度，而今天指數下跌修正，算是健康的回檔。目前台灣的選舉行情還未結束，短線上籌碼面還是偏多看待。



今天晚上美國將公布10月消費者核心物價指數CPI數據，此數據對未來經濟走勢影響相當大，可能會左右聯準會Fed未來升息政策，CPI數據如果能出現優於預期的降幅，全球的經濟都會慢慢走升，台股指數也可望攻克萬四關卡。



市場經常反覆波動，但可聚焦於長線目標，近期個股陸陸續續公布第3季財報及10月營收，投資人加留意基本面佳，且未來產品有競爭力的績優股來布局，如：



1.寶雅（5904）：寶雅為美妝生活雜貨專賣連鎖店公司，第三季EPS為6.07元，前三季EPS為13.83元，累計1~9月營收較去年同期成長12.67%，受惠於疫情淡化解封，民眾出門購物的情況變多，再加上寶雅搶攻雙11購物節，推出不少商品優惠活動，第四季營運可望維持高點，而明年計畫再展店15家，未來營收持續成長可期。



2.波力-KY（8467）：波力-KY為碳纖維複材用品大廠，前三季EPS為8.15元，累計1~10月營收較去年同期成長41.25%，近期董事會已通過分派第3季現金股利3元，屬於高殖利率股，現階段冰上曲棍球桿訂單看到第四季，而近期積極開發車用鋼圈市場，明年可望開花結果。



3.環球晶（6488）：環球晶為半導體矽晶圓製造大廠，第三季EPS為11.74元，前三季EPS為22元，累計1~10月營收較去年同期成長15.6%，近期半導體景氣轉弱，但環球晶營運仍維持強勁成長動能，主要是大客戶並沒有因半導體庫存調整而砍單，展望明年預估矽晶圓仍有一定需求存在，未來前景不看淡。

啟發投顧分析師 陳立委

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