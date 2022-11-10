白易弘｜挑戰季線 IC設計類股將挑大樑

周三（9日）上漲291.05點，收在13,638.81點，成交金額2,377億元。外資買超241億元；投信買超11.96億元；自營商賣超22.68億元，三大法人合計買超230.55億元。

周三（9日）美股費半指數持續上漲帶動台股半導體族群大漲，台積電、聯發科皆有4％以上的漲幅，世芯-KY（3661）、創意（3443）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、晶心科（6533）等矽智財與高價IC設計股持續上漲。

近期美股強勢上漲也激勵台股在量縮築底後連續八日收紅棒，本周成交金額也逐日擴增，美元指數連續三日走弱讓外資買盤回流科技權值股，有效聚攏多頭人氣，短線帽客也再度進場，市場氣氛轉為熱絡，量價俱揚，多頭重振氣勢。

技術面部分，開高走高收光頭陽棒量增封閉10月11日空方缺口，連八日收紅棒創近一個月新高價，加權指數可望延續多頭反彈氣勢往季線（13,971附近）反壓區靠攏。

選股方向為矽智財與營收創高股，留意2檔潛力股，

1.智原（3035），第三季稅後純益達5.99億元、每股純益（EPS）2.41元。歷經第三季的調整期後，客戶庫存有效去化，第四季轉投資的雅特力營運好轉，以及委託設計（NRE）認列增加，營運有望觸底回升，預估智原全年獲利有機會逼近一個股本，且公司在手案件多為利基型應用，有利營收持續往上堆疊，2023年也可望維持成長動能。

2.奇鋐（3017），今年營收持續創新高，累計前三季營收首度跨過400億元，來到412.39億元，較去年同期351.2億元，年增率達17.42％，第三季營收以148.82億元創高，以上半年EPS5.21元加總，前三季EPS有望與去年全年EPS8.21元比美。第四季則可望維持第三季營收，全年營收有望挑戰歷史最高。

今（10）日觀盤重點：

1.美國10月CPI數據公布。

2.台積電400元整數攻克後能否站穩。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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