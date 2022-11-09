選舉行情熱 台股有望直攻萬四不回頭？

美股持續大漲，市場押寶消費者物價指數（CPI）可望見到7，道瓊指數8日在跳高突破年線收上33,160點，台股也從10/25低點12,629至今短短11個交易日已反彈超過1,000點，不僅美國正逢期中選舉期間，台灣在年底也要進行縣市長大選，選舉行情持續熱燒中，這波反彈行情將不回頭直接奔上萬四了嗎？

首先我們先來看對於美國選舉的結果將對股市造成什麼影響，根據民調機構調查顯示，共和黨兩院全拿機率高，美股選後正向反應機率大，台股有望跟漲。

法人也預估，如果共和黨、民主黨分別掌控參眾兩院多數席次，又或者共和黨掌控參眾兩院多數席次，對總體經濟影響都是有限。而且當前拜登政府的財政政策較為被動，通膨將持續走緩，對於股市都是正面看待。

而且股市最怕的就是不確定性，當選舉結束，也代表不確定性因子解除，上漲機率就高，況且依照往年經驗，12月美股持續上漲的機率高達70％，台股也將受惠連動上漲，年底前再看到萬四甚至到萬五以上都是可以期待的。

操作策略上，國際局勢仍是優先考量，而站在技術面角度上，台股已突破13,394壓力位置，準備挑戰前波10/11跳空缺口13,702位置，台積電今天跳空大漲，外資回頭買超，是對台股最正面的消息，最重要的是，多頭信心已經慢慢回攏，本周量能都超過2,000億，而且這段期間，融資籌碼都沒有大增，整體結構穩定，籌碼安定，大盤就會持續的軋空手，持續驚驚漲。

而投資朋友要留意到，在最後兩個月的操作策略，建議要偏多看待，根據歷史經驗，股市在11月和12月的表現裡上漲機率都是非常大的，並且適逢選舉以及年底法人與集團作帳的行情，大盤將出現中期彈升的機會，屆時投資建議仍以低基期、政策作多概念股或著未來展望佳的標的為主。

選股方面，投資朋友可以尋找先前被錯殺以及超跌的，尤其是電子類股，將會出現絕地大反攻！像獲利維持高檔的載板族群，受惠面板報價止跌轉升的面板驅動IC族群，以及內資主導的櫃買市場、具利基的中小型個股，都可以留意。

（摩爾投顧黃睿緯分析師）

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