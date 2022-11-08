莊佳螢｜資金回流亞洲 台股多頭啟動

美股四大指數持續收漲，台股在權王台積電拉抬下，盤中一度上漲近160點，逼近13,400點關卡，IC 設計、PCB 族群，航運股都有不錯表現，加權指數終場上漲 124.03 點收在13,347.76點，不僅創下1個月新高，成交量也溫和放大2,227億元。

技術面觀察，台股日K連七紅，而且成交量連續三天上揚代表市場隨著指數上漲人氣也回溫，屬於量增價漲格局，接下來台股將挑戰回補10月11日的向下跳空缺口，只要台積電公布的10月營收不差，相信回補缺口只是時間上的問題。



近期有許多經濟數據顯示通膨可能已經觸頂，包含國際貨幣基金會總裁喬治艾娃受訪時也表示，通膨確實很可能正在觸頂。她認為各國央行團結打通膨是明智做法，通膨問題是今年全球股市下跌的主因，當通膨問題緩和，股市就會往多頭的軌道前進。

還有就是美國10月非農就業優於預期，與中國傳出將放寬疫情防控，美股上週五費城半導體狂漲105點或4.6%，所以近期台股指標股台積電也表現強勢。10 月份非農就業人數增加 26.1 萬人雖然高於預期，但失業率上升至 3.7%，我想這就是聯準會想要的，聯準會就是希望失業率提高，經濟放緩來抑制通膨，所以市場解讀FED激進升息的步調將會越來越緩，而關乎國際資金流動最重要的美元指數上周五重挫1.8%到110.87創下2015年11月來單日最大跌幅。

觀察美元指數的技術面也正在醞釀頭部成型，如果美元一但開始趨勢下跌，資金將會回流亞洲，而決定股市漲跌最重要的是資金流動，如果台幣開始止跌回升，台股多頭將會強力反攻，觀察近期電子族群比重回升，技術面日K連七紅，月均線已經開始翻揚向上，這將助漲台股，台股位階遠遠落後美股，判斷至少有千點補漲空間，建議可以開始積極進場，搶賺這波年底前的多頭行情。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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