陳立委｜台股有望穩健向上 留意3檔績優股

美國四大指數昨夜持續上漲，漲幅介於0.85％~ 2.18％之間，而美國期中選舉將於8日進行，預估共和黨有機會拿下國會眾議院席次，有利這波全球股市上攻，只要接下來公布的10月消費者物價指數（CPI）數據，降幅若能達到市場預期，多頭氣勢就可望持續延伸。

台股指數以13,274點開出，開高走高，指數目前已站穩5日均線、10日均線及月線，短線上有機會挑戰季線及萬四關卡，距離台灣九合一大選，只剩最後兩個星期，在這段時間中，包括國安基金、勞退基金及八大行庫等，預期將全力做多，可留意選舉行情。

近期成交量也逐步放大，昨天成交量突破2千億。成交量代表投資人信心的重要指標，成交量放大代表投資人信心開始增加，這對指數向上攻有很大的幫助，台股有機會穩健向上。

今日半導體類股表現突出，主要是因為市場傳出，台積電與中國客戶達成共識，為迴避美國晶片禁令，部分中國晶片設計公司為爭取繼續由台積電生產，已自動減低運算速度，來符合美國禁令需求，而台積電也要求中國客戶簽署免責聲明，如此一來可繼續獲得中國客戶訂單，明年生產稼動率可望提升。台積電為半導體龍頭，只要台積電好，整個半導體產業也會跟著好。

地緣政治風險降低，對台股長遠發展仍具信心，操作上建議投資人應優先以基本面佳，獲利良好且未來訂單無慮的績優股來布局，如下列3檔潛力股：

1.群聯（8299）：累計1~10月營收較去年同期成長0.79％，而第三季EPS為6.13元，相較於前三季EPS達26.42元，較為弱勢，但隨著NAND記憶體價格逼近成本價，目前已經沒有太多跌價空間，再加上減產效益帶動，明年第一季NAND記憶體價格有望回穩，未來成長穩健。

2.晶心科（6533）：上半年EPS3.88元，累計1~9月營收較去年同期成長13％，而晶心科今日推出業界第一個通過ISO26262車規認證RISC-V CPU車用IP，除了充分展現出晶心科的優異的技術之外，未來車用領域將正式邁入收割期，營運成長動能可期。

3.金像電（2368）：上半年EPS4.2元，累計1~9月營收較去年同期成長26.53％，金像電持續深耕伺服器領域，來抵消筆電、手機需求下滑的衝擊，而受惠Intel和AMD持續推動CPU新平台，這對於金像電的營收及毛利皆有幫助，投資人可多加留意。

啟發投顧分析師 陳立委

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