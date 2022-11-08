劉烱德︱ 反彈持續 留意中小型股

美國期中選舉周二（8日）登場，民調顯示共和黨有機會掌握國會眾議院席次優勢，預期將有利選後的股、債市場走升，市場情緒轉趨樂觀恐慌指數VIX下滑，美元疲軟、黃金下跌，科技股反彈，Meta大漲，蘋果尾盤翻紅，四大指數齊揚，道瓊收紅逾420點漲1.31％、那指收漲0.85％、標普收漲0.96％、費半指數漲幅2.18％，台積電及聯電ADR則分別上漲0.45％及2.08％。另市場消息中國可能計劃放寬疫情防控，帶動中概股ADR周一續揚。

台股昨日早盤跳空開高，預估量大增買氣回籠，加權指數穩步墊高漲點擴大，收盤大漲197.02點（1.51％）收在13,223.73點站穩月線上，離前低短壓13,273僅剩50點的空間，台指期夜盤跟隨美股又上漲了65點收在13,290點，對應前低已經領先突破並站上13,200。

今日加權指數應該可以輕鬆越過前低13,273，但是上方即將面對10/7~11所形成的290點的往下跳空缺口壓力（13,684.21~ 13,394.12），以目前加權的日波動度來看，若想一次過確實有些難度，不過只要能守穩短均支撐，後勢往上封補缺口應該只是時間問題。

近期市場資金雖然主要仍是偏重電子，不過昨日矽智財、板卡族群大漲外，傳產部份，金融、鋼鐵及塑化也是有表現的。另生技個股漲跌不一，短線整理靜待下一波漲勢再起。

觀察昨日外資賣超主要集中在航運（航空）、鴻海、群創、欣興、華通；投信賣超集中在寶齡富錦、友達、鴻海、臻鼎-KY、華通、華新及元晶；主力賣超集中在航運（航空）、鴻海、群創、華通、欣興。

台股長期遭到外資賣超權值股，影響大盤走勢，但近期在內資主導下的櫃買指數卻是相對強過大盤，投資人可留意股性相對活潑且聚人氣的中小股；目前台股仍是先看反彈，所以近期個股操作，短線臨壓若未能量價突破，則應調節持股作好資金控管。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

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