賴昇楷｜延續反彈行情 留意3檔潛力股

10/27大盤出現「內困三日翻紅」之Ｋ棒轉折型態，宣告台股反彈波正式啟動，而後雖於11/3遇到Fed表明「不會太快停止升息且終點利率將高於預期」之利空，然而觀察台股整體抗跌力道卻已明顯提升，不僅大盤面對利空的反應不若以往激烈，甚至內資控盤的櫃買指數還能逆勢強攻，暗示影響台股將近一整年的各式利空似乎見到鈍化跡象。

今天（7日）大盤跳空開高越過上周三（2日）高點創下反彈波新高13,246，成交量放大至2,046億同創反彈以來新高，價量同步出現表態動作顯示市場人氣加速回籠，終場大漲197點正式築出「頭肩底」底部型態，以中小股為主的櫃買指數更不用說，帶量連六紅續漲0.75％。

在成交量升溫背景下，今天台股百花齊放、類股齊揚，包括『半導體族群』聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、『板卡族群』撼訊（6150）、麗臺（2465）、技嘉（2376）、『IP及ASIC族群』世芯-KY（3661）、M31（6643）、創意（3443）、『航運族群』長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、四維航（5608）等皆有強攻表現，此外隨著愈來愈多個股線形結構逐漸改善，多頭可用之兵也在逐漸增加。

雖然本周將有美國CPI數據揭露、FED官員發表談話以及美國期中選舉等不確定性可能帶給短線漲多的台股一些壓力，但是本周大盤月線有望轉為上揚、周KD指標有望黃金交叉也讓反彈行情增添更強的支撐，況且年底逼近往往還有「法人與集團作帳行情」助陣，因此看好台股反彈仍將延續。

短線可留意以下3檔潛力股：

1.晶彩科：受惠面板龍頭廠建置新產能所需的前段製程AOI檢測設備採購大單出貨挹注，加上Mini/Micro LED產業起飛，帶動高毛利的AI自動光學檢測設備（AOI）出貨提升，前三季累計營收12.52億，年成長22.7％，平均毛利率攀升至39.3％，推升EPS達3.48元，大幅超越去年總和。公司目前在面板AOI市占率超過50％，AI自動光學檢測設備是未來成長主力，同時能有效提升獲利率。

2.胡連：連接器廠，主要客戶為中國自有品牌車廠，受惠中國汽車購置稅減半政策帶動訂單持續成長，加上供應Tesla的電池管理模組連接器出貨成長，以及來自比亞迪與蔚來汽車訂單倍增，推升9月營收來到6.43億，連續第四個月創新高，第三季營收達17.89億，同步改寫新猷。第四季受惠中國車市進入旺季、越南客戶拉貨回升及台灣電動機車線束產品開始出貨，業績將繼續成長，全年EPS挑戰8.5元。

3.愛地雅：為台灣第三大自行車組車廠，上半年EPS0.56元，遠優於去年同期-0.03元。第三季受惠腳踏車、折疊車、登山車等訂單暢旺及台幣貶值，8月、9月營收連續創新高，推升單季營收來到16.94億，季成長30.6％。第四季新增北美與歐洲兩家新客戶訂單並且開始出貨，預計營收將持續成長，可望挑戰單季新高，帶動全年營收突破60億大關。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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