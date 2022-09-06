法人提款生技承壓 一操作重點決定成敗

目前全球的股市，仍受到美國聯準會鷹派言論的影響，市場預期9月依舊將升息3碼，升息帶來的貨幣緊縮警報並未解除，經濟衰退風險升溫，加上本周中秋連假將至，投資人擔心中秋變盤事件再度發生，台股觀望氣氛濃厚，成交量持續萎縮。

台股指數今天以14,705點開出，早盤最高來到14,789點，而見高後開始有賣壓出籠，櫃買指數率先翻黑下跌，隨後加權指數也一度翻黑，且成交預估量持續減少。

從技術線型來看，指數持續破前底，短線上呈現空頭整理震盪格局，在指數未站上短均線之前，建議提高現金水位，買進賣出時都要審慎評估。

生技股近期受惠「生技醫藥產業發展條例」政策，短線上漲幅已高，今天轉而成為法人們提款的首要目標，生技類股今日賣壓沈重，成為拖累指數下跌的主因。生技股的操作，本來就和其他類股不同，生技股最重要的是「解盲」，是成功還是失敗，有著天壤之別的差異，投資人操作上一定要留意解盲的時程。

航海王貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），近期跌勢兇猛，海運這波跌勢主要是因為，SCFI最新報價下跌9.72％，已連續12周下跌，加上美東線、美西線及歐洲線貨櫃運價持續下跌，貨櫃海運透露著恐慌氣氛，但值得注意的是，長榮即將現金減資六成，今天為舊股票最後交易日，7～16日股票會暫停交易，而暫停交易前，反倒是出現買氣，代表底部價位已接近中，操作上建議區間操作，切勿殺低，因為航海三雄的基本面目前還不錯，但是逢高還要是獲利了結，因為貨櫃的運價繼續跌下去的話，明年的獲利可能會有壓力。

現階段個股陸續公布8月營收，投資人可留意8月營收好，且第4季預估持續成長的個股，如8月營收年增184%的全宇生技-KY（4148）、8月營收年增80%的jpp-KY（5284）及8月營收年增46%的美律（2439）。

啟發投顧分析師 陳立委

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