光學族群吃蘋果放閃 節前這類股殺聲連連

昨日再度上演股匯雙殺，外資昨日續賣台股 30.7 億元（連3賣）；合計外資上周自台股提款超過 30 億美元（為亞股賣超最重的市場），加權指數上方短中期均線已開始糾結下彎，指數短線面臨回測8月4日低點14,545.69支撐，一旦跌破則將進一步下探國安基金鐵板13,928.66點。

新台幣兌美元匯率昨日開盤即貶破 30.6 元，儘管台股賣壓不重，但匯市在美元強勢、非美貨幣走貶、外資加速大逃殺等多重因素夾擊下卻難以翻身，終場重貶 1.22 角、收在 30.71 元，為2019 年 10 月中旬以來新低，台北外匯經紀公司成交金額 12.28 億美元。

外資對台灣金融市場影響甚劇，年初至今的股匯雙殺遲遲未見明確止跌訊號；央行昨日公布8月底外匯存底為 5,454.82 億美元，較上月底續減 23.29 億美元（呈現連 2 減），累計今年以來外資已淨匯出約 430 億美元，合計已超過新台幣 1 兆元。根據央行統計至 8 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計為 5,281 億美元（較上月下滑 98 億美元），為 2020 年中以來相對低點。

台股外資賣壓雖然持續，但護盤基金及八大官股銀行護盤，本土投信從年初至今也是持續不斷地站買方，只要外資賣壓輕，指數再跌空間有限；昨日盤面明顯看出特定買盤在權值股如台積電、鴻海、聯發科、面板雙雄及台塑四寶等，指數最終小跌11.94點，但整體櫃買市場中小股卻是殺聲連連，中秋節前宜留意這種情形恐會持續。

台股第三季至第四季行情，除了短線最夯題材蘋果台北時間9月8日的新品發表會外，後續蘋果有望在明年推出三款 AR/VR 設備，叫陣 Meta 即將推出的 Quest Pro。蘋果註冊的 Reality Processor 商標則將是 AR/VR 設備的專用晶片，預計 AR/VR 設備將使用 M2 晶片。市場預期，Apple Reality Pro 將搭載兩個 4K OLED 面板，16GB DRAM、13-15 個鏡頭，以及眼球追蹤和手勢感測，預計售價達 3,000 美元，可多留意光學元件族群將更發光發熱。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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