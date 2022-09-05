台股選股不選市 2檔光電股吸睛

國際情勢，美股上周五（2日）開高走低，聯準會主席鮑爾日前表明要貫徹升息以對抗通膨後，那斯達克和費城半導體指數已連六日下跌。美國8月就業報告雖令人滿意，但顯然不會改變Fed急進升息的路線。Fed如今樂見美股下跌，投資人也不敢跟Fed作對。

美國勞動市場方面，上周五公布的非農數據呈現「不冷不熱」的現象，一方面強到足以減輕美國經濟正在走緩的疑慮，另一方面則也不致太強，促使Fed急進升息降溫，美股本周一逢勞動節休市一日。



上周台股在美股劇烈回檔影響跌破萬五整數支撐後，下檔支撐在14,500，外資連續賣超資金流回美國，內資投信則持續買超，官股則持續向下護持指數權值股，本周適逢周五中秋連假，預計將由業績成長個股領軍維繫多頭人氣，指數空間有限，將由中小型個股表現為主，由業績成長族群帶動。



留意本周2檔潛力股



1.揚明光（3504）：蘋果推出MR頭戴式裝置的話題再起，激勵相關供應鏈股價大漲。市場傳聞揚明光是供應商之一，揚明光先前在法說會中指出，AR／VR有三個客戶，運動用蛙鏡已經量產出貨、一年約5～7萬個，屬於模組型產品。揚明光今年上半年營收24.6億元，年成長15.4％，營業利益5,900萬元，稅後純益7,200萬元，每股稅後純益0.62元，相比去年同期轉虧為盈。



2.元晶（6443）：元晶受惠下游客戶需求強勁、大尺寸模組國內競爭者少，年底前產能近乎已被預訂一空，且大尺寸產品銷售單價高，看好下半年單季營收有望挑戰新高。

文/資深分析師白易弘

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!