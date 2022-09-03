李鎮宇｜美國景氣陷入衰退？

台新金控首席經濟學家李鎮宇

美

國聯準會（Fed）主席鮑爾在Jackson Hole全球央行年會講話10分鐘，造成美股1.2兆美元的市值蒸發。鮑爾表示，歷史經驗顯示不應過早放鬆貨幣政策，歐洲央行官員亦在同日表示，9月要加大升息至3碼，7月底以來樂觀的市場情緒遭翻轉，那指單日跌幅近4％，悲觀者言之鑿鑿指出，美股現在的走勢有如2008年不時出現的熊市反彈，股市將持續下挫，美國經濟大衰退近在眼前。

不過，美國經濟真的那麼糟嗎？其實從鮑爾持續發表鷹派言論可看出，聯準會並不認為，美國經濟即將陷入衰退。

近半年來由於通膨及供應鏈問題持續，美國軟數據（調查數據）走弱，密西根大學消費者信心指數降至2008年期間水準，製造業採購經理人指數（PMI）落至靠近50榮枯線的位置，彭博統計，市場對明年美國景氣衰退的預期升到50％。在硬數據（實體經濟數據）方面，經濟數據仍然數度優於市場預期。

美國最新非農就業數據強勁，初領失業金人數維持低檔，顯示就業市場維持穩健，而儘管消費者信心走弱，零售銷售仍保持著10％的年增率，顯示在通膨偏高的環境下，消費者雖然對前景不樂觀，但仍會為避免價格上揚，而持續進行購物。

雖然聯準會收緊貨幣政策，但白宮推出的財政政策緩解Fed加速升息衝擊，助經濟避免陷入衰退。回顧歷史，1994年2月至1995年2月聯準會升息12碼，但柯林頓政府藉著對富人及企業增稅，通過4,000億美元的《信息高速公路計劃》，最終拖住升息衝擊，景氣先下後上，未陷入衰退。美國7月通過2,800億美元的《晶片與科學法案》，8月通過7,390億美元的《2022年降低通膨法案》，拜登另宣布學貸減免，官方預估學費減免約當5,000億美元，估計約有4,500萬人受益，財政政策有助於支撐美國經濟。

從公債市場近期的表現看來，市場也不預期，美國經濟將在短期內進入衰退。目前美國2年與10年公債殖利率利差出現倒掛，但依據歷史經驗，2年、10年公債利差倒掛，並不代表景氣一定衰退，且聯準會先前表示，3個月與10年公債殖利率的倒掛會是預測衰退更準確的指標，而目前3月期與10年期債利差仍維持在正值，目前為19點。

另一方面，美國以外的主要國家，經濟前景都比美國要悲觀得多。美國升息帶給中國大陸及歐洲不同的困境，美國聯準會積極升息之際，中國人行反而在近幾個月開始降息，中國大陸反覆進行疫情清零政策，對經濟造成重大打擊，建商接連爆發違約，爛尾樓問題頻傳，經濟難有起色、民眾消費動能低落之下，儘管政策推出利多，民間融資需求仍低，中國大陸有陷入流動性陷阱的風險。

歐洲則陷入能源危機，俄羅斯近半年來持續減少對歐洲的天然氣供應量，疊加歐洲適逢紀錄以來最嚴重乾旱，歐洲天然氣價格近一年來漲幅高達450％，隨秋冬能源使用高峰逼近，歐元區通膨短期內難以下降，能源短缺也影響工業生產，然歐洲央行被迫採取偏鷹派的貨幣政策，歐洲即將陷入停滯性通膨的窘境。

放眼全球，美國仍是相對值得投資的市場，俄烏戰爭主要影響的是歐洲經濟，流動性方面中國的問題也遠較美國嚴重。隨聯準會放棄提供升息指引，全球市場預計進入一個波動更巨大的期間，不過，美國經濟數據維持穩健，而白宮新推出的一連串財政政策，也可望緩解加速升息衝擊。預期美國景氣雖進入調整期，但不致於陷入衰退，美股將持續震盪上漲的走勢，可以逢回布局。

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