王文良｜雜音不斷 7個參加長榮減資的理由

8/26~8/31美股連續4天下跌，衝擊全球股市，台股「積」弱不振，9/1台積電跌破500元整數關卡電子股賣壓蔓延，蘋果新機iPhone14問市前供應鏈不見買盤追捧，反倒追殺ABF載板，南電大跌、欣興破底、景碩跌停板。

8/31外資里昂發布蘋果手機PA供應商穩懋報告:預估今年EPS4.32元，然而，穩懋上半年EPS3.6元，外資認為下半年每股只能賺0.72元?9/1穩懋收167元。長榮7月營收627億創新高，「上半年」EPS38.49元較外資預估穩懋「全年」EPS高9倍，長榮本益比僅穩懋1/10，股價只及一半，為什麼？

（1）散戶長期偏愛電子、看輕傳產，忽視投資價值。

（2）上海貨櫃運價指數連續12週下跌，動搖持股信心。

（3）大幅減資60%，投資人視為利空，如臨大敵。

按照交易所網站，試算長榮減資參考價:

（1） 假設9/6收盤價為86元，現金減資60%。

（2）每千股換發400股、退回6,000元。

（3） 減資參考價等於200元。

長榮減資前後，持股總市值不變。以持有10張參與減資為例，減資前市值為86,000元X 10 =860,000元；減資後換發4張，200,000元X 4 =800,000元，再加上60,000元（返還股款6,000元X10） = 860,000元。不願參加減資，最慢9/6（二）收盤前必須賣掉，既然持有長榮股票減資前後權益不變，減資前賣股與否，應參酌獲利與價值，而非隨市場氣氛恐慌殺低。

以下列出7個參加長榮減資的理由:

（1）近期無大規模申報轉讓。

（2）上半年EPS38.49，本益比1.25倍。

（3） 運價下跌，仍比去年同期高。

（4） 小船退場，前9大船公司得利。

（5） 投信停損、融資減少，浮額出場。

（6） 9/7~9/16暫停交易，資金積壓。

（7） 9/19恢復交易，銜接台股回檔完畢後的行情。

股價拉回、減資在即，長榮最近一次申報轉讓是今年1/4，張國華夫妻合計申報轉讓20萬張，用途為信託，大股東參與減資並未賣股。長榮前面五次，公告申報轉讓日期為2021/6/8、4/27、3/22，2020/1/31，2015/10/30，這五次分別轉讓100、100、100、360、250張，申報人皆一般經理人，不論時間、張數都與目前股價變動無關。

運價雜音並未衝擊長榮獲利，上半年每股大賺38.49元，現在本益比僅1.25倍，每股淨值高達85.2元，投資價值浮現。近期運價下跌，美洲、歐洲線運價仍是疫情前4、5倍，亦高於去年同期。運價適度修正，廠商增加貨量意願提高，小船退場，大船公司得利。長榮是大船公司。

到9/1為止長榮遭到投信連續4天賣超，融資連減7天，投信受迫停損機制，融資戶退場，減資前清理浮額。參與減資暫停交易期間，資金積壓，看似困擾極可能因禍得福:無法隨意換股，降低操作頻率，反而不受每天盤勢影響追高殺低。

大盤從這波反彈高點15,475點至9/1低點14,773點，下跌702點，長榮在台股行情低迷、股價處於低檔之際減資，萬一台股一直跌到9/16，長榮剛好閃過大跌，9/19恢復交易銜接回升行情；若減資期間股市大漲，長榮掛牌直接補漲。減資後身輕如燕，EPS輕鬆過百，籌碼換手，技術面煥然一新，長榮大波段行情值得期待。

鴻光投顧分析師 王文良

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