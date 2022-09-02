陳秀芳｜航運股殺聲隆隆 續留意生技股

昨日美股四大指數漲跌互見，費半下跌1.92%，台股今日開低震盪走低，航運類股殺聲隆隆，再加上電子權值股仍欲振乏力的情況下，終場大盤下跌128.82點收在14,673.04點，周線連二黑。

資金流向觀察，電子成交比重62.17%、航運類股成交比重增至10.96%，今日仍為生技醫療族群表現較為抗跌，漲幅2.22%，而跌幅最重為航運族群，跌幅5.28%；從技術面觀察，短線仍為空方結構，而季線仍在扣高，再加上月線轉壓的情況下，上方壓力重重，技術面持續呈現弱勢，關鍵點位14,545點若再跌破，不排除空頭延伸，指數持續下探。

近日傳出美國禁止高階晶片出口中國，造成科技類股承壓，台股易受國際情勢影響的情況下，盤勢震盪加劇，再加上台幣匯率續貶的情況下，外資在現貨賣超金額遠超過買超金額，顯示資金持續外流風險增加，操作上變的更加不易，然而，盤面較抗跌的指標族群，仍是生技族群。

今日快篩族群紅通通，其中具有新藥及快篩題材的寶齡富錦（1760）今日漲幅8%，再者，具有CDMO及解盲題材的北極星藥業-KY（6550），因解盲在即，而股價也創下新高來到了200元。近期觀察，生技類股亦有輪動跡象，一開始從具有基本面的生技族群點火，再來由CDMO、快篩題材接棒，接下來可留意再生醫療三法通過後，可能的受惠股。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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