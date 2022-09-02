台股利空測底 靠「它」打第二隻腳

受到美國聯準會主席鮑爾在全球央行會議指出，即將持續升息以壓制通膨的理論下，以及其他聯準會官員連續釋出鷹派訊息下，再次讓美元指數創下近期新高119.97元，影響美股四大指數這周連續下跌，間接影響台股反彈的機會，外資接連賣超。累計賣超到九月初為止，將近有一兆元。再加上中美科技大戰，以及中國近期受到電力不足影響，以及疫情持續升溫下，是否會出現黑天鵝的情況，對中國經濟出現隱憂，皆影響台廠投資的電子廠營收狀況，值得觀察。

美國政府為為了防範高階繪圖晶片銷往中國，會影響其產業的競爭，當銷售前須經美國政府同意，引發市場動盪，讓台積電(2330)又再次跌破500元大關，面臨前低的挑戰。未來須注意通膨是否能夠降溫，在Fed政策上升息是否能夠讓物價回落，才是未來央行的挑戰。全球極端氣侯影響下，糧食價格與能源價格將會是未來全球政府困擾的問題。

台股加權指數反彈1,500點後，欲振乏力無法再次創高，連半年線都無法碰觸，主要原因是上檔的賣壓沉重，而航運族群的弱勢、以及市場對運價開始回跌，造成航運股有連環套的感覺。雖然國安基金在此有護盤，但是代表股市中資金的M1B年增率見下滑，代表股市熱錢資金動能緊縮的訊號，不利於股市活水。但是由於市場上已經開始醞釀讓築底的跡象，是否有第二隻腳的成形，值得期待。

綜合以上，現階段台股拉回，以不佔指數的生技族群最為強勢，由於近期市場受到終端需求低迷下，讓全球半導體出現隱憂。由於公司庫存調整時間拉長，市場普遍有跌價的心理壓力；後續觀察蘋果新機發表後，是否讓供應鏈雨露均霑，讓大盤加權指數可以測底，順便打出第二隻腳，讓台股再次守穩萬四的關卡。

文／資深分析師黃勇文

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