中興電等8檔夯股能追?郭憲政剖析技術面

元晶華新等8檔夯股能追?郭憲政剖析技術面

在台股空頭市場中，還是會有一些熱門股冒出頭，由於台股成交量持續低迷，在有限的資金下，是無法雨露均沾，再加上許多的熱門標輪動速度快，甚至有些個股只有幾天的行情就結束，在成交量不足2,000億之際，投資人若去追買熱門股，將面臨極大的價格下跌風險。本文就最近成交量大的八檔熱門人氣股剖析。

1.元晶（6443）：4月21日K高50.4元，6月20日K低29.85元，低點向上0.382位置37.7元，向上0.618位置42.5元。元晶的空抵區為37.7元~42.5元。8月30日K高42.2元，股價已進入空抵區。

2.燿華（2367）：2020年6月18日K高28.2元，2022年7月6日K低15.1元，低點向上0.382位置20.1元，向上0.618位置23.2元。燿華的空抵區為20.1元~23.2元。8月30日K高23.15元，股價已進入空抵區。

3.華新（1605）：6月1日K高49.85元，8月4日K低31.15元，低點向上0.382位置38.3元，向上0.618位置42.7元。華新的空抵區為38.3元~42.7元。8月26日K高40.9元，股價已進入空抵區。

4.威盛（2388）：2021年11月15日K高103.5元，2022年6月20日K低42.5元，低點向上0.382位置65.8元，向上0.618位置80.2元。威盛的空抵區為65.8元~80.2元。8月12日K高85.6元，股價已進入空抵區。

5.長榮航（2618）：4月14日K高37.6元，6月20日K低28.7元，低點向上0.382位置32.1元，向上0.618位置34.2元。長榮航的空抵區為32.1元~34.2元。8月26日K高34.7元，股價已進入空抵區。

6.華通（2313）：6月8日K高50.8元，7月4日K低40.7元，高點向上0.382位置54.7元，向上0.618位置57元。華通的空抵區為54.7元~57元。8月30日K高54.7元，股價已進入空抵區。

7.中興電（1513）：4月20日K高58.9元，5月12日K低46.35元，高點向上0.382位置63.7元，向上0.618位置66.7元。中興電的空抵區為63.7元~66.7元。8月30日K高66.7元，股價已進入空抵區。

8.中天（4128）：6月24日K高67.1元，7月1日K低50.9元，高點向上0.382位置73.3元，向上0.618位置77.1元。中天的空抵區為73.3元~77.1元。8月29日K高77.7元，股價已進入空抵區。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

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