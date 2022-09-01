轉折不遠？專家：外資單日大賣是訊號

美國聯準會升息陰霾加上美國官方要求超微跟輝達等晶片設計大廠不得銷售高階晶片至中國，美股連五天下跌，台股受美股影響今天跌破萬五大關，加權指數下跌293點收在14,801點，短線上台股仍在持續測試支撐，技術面觀察台股日K收黑再跌破季線，短線將會測試8月4日的本波起漲點支撐。

籌碼面仍是外資對決內資，內資法人投信連續50天買超、合計715億元創紀錄，而國安基金跟官股相信在今天也分批進場護盤，整體籌碼面尚稱穩定偏多。而外資在今天大賣332.47 億元，為 6 月 14 日以來、近 59 個交易日賣超金額最大量，這並不是壞事，因為按照過去經驗，外資單日大賣超常常出現在轉折點的附近，雖然短線上行情將會持續震盪，但也有助於台股加速落底。



消息面部分則環繞升息議題，還有今天最重要的晶片股消息:輝達週三盤後表示，根據美國政府新的出口規則，將停止向中俄兩國銷售旗下A100晶片、以及即將推出的H100晶片，此舉可能使輝達損失高達 4 億美元，甚至將部分業務遷出中國。而處理器大廠超微也表示收到相同要求。輝達損失4億美元不是小數目，大約占季營收的6%，這也讓原本就受庫存去化影響的半導體股價雪上加霜。

台積電今天也遭外資下調評等跟目標價，但中美競爭與衝突已經維持好幾年，從川普時代就開始的中美競爭持續影響股市，但這段期間股市跟產業總是會找到應對的方式，所以這類的消息只是短線影響，真正影響股市的還是聯準會的動作還有通貨膨脹的變化。台股目前的趨勢較為中性，但在基本面獲利跟籌碼面保護下，台股的回測空間不會太多，由於國安基金是在14,000點附近宣布進場，所以指數如有機會回測14,000~14,500點之間將會是絕佳買點，建議可以分批進場布局。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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