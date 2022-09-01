陳立委｜BA.5疫情竄升 快篩股短多勿追高

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾、多位官員等持續放鷹的影響，美股已連續4天收黑，由於聯準會的重心是讓通膨回到2％的目標，市場擔憂聯準會為了打擊通膨，恐採取激進式升息，連帶讓明年經濟衰退機率急劇上升。

台股指數昨天開低走高，重回萬五大關，但美股近期實在太弱，全球股市都在下修，今天台股指數今以14,981點開出，開低震盪整理，指數再度跌破各均線。後勢能不能向上攻堅，還是要看CPI消費者物價指數有沒有擴大下降幅度，現階段只能說，國安基金防線14,545點是有支撐的。

類股方面，近期因BA.5疫情在台竄升，昨天也有許多國中小學停班停課，快篩這類族群又開始動起來，相關類股如亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）、泰博（4736）等。現階段本土確診數確實有增加趨勢，快篩也會有一定的需求，操作上建議不追高，變異株BA.5雖然來勢洶洶，但民眾已經對疫情的威脅，越來越不害怕，再加上全球的政策方向，除了大陸以外的國家，都是走向與病毒共存的政策，所以這類股只能短多看待。

光電股之光學鏡頭概念股，如先進光（3362）、揚明光（3504）、聯一光（3441）等，蘋果將在9月初舉行iPhone 14新機發表會中，透露首款元宇宙裝置的進度及消息，由於元宇宙硬體設備中，最重要的靈魂元件，當屬鏡頭莫屬，而揚明光、先進光、聯一光等早已研發元宇宙的光學鏡頭，預計明年出貨可望增溫，由於元宇宙為未來的趨勢，建議可逢低布局。

啟發投顧分析師 陳立委

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