內資主導聚焦6類概念股 台股走自己的路

聯準會官員克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）昨日指出，聯準會需要在明年年初之前將利率升至4％以上（聯準會今年已四度升息，總計升幅達2.25％），並保持高水位一段時間，預估聯準會至少在2023年底前都不會降息。昨日美股四大指數開高後狹幅震盪，惠普和Seagate下修財測造成科技股賣壓湧現，尾盤賣壓增強再次全面收跌，創下7年來最差勁的8月份表現（標普8月跌幅4.2％，道瓊月跌達4.1％，那指則月跌4.6％，費半月9.77％）。

聯準會嚴打通膨，當然不會過早鬆手緊縮的底牌，九月後升息力道未必會再加重，但升息循環時間肯定會是機動。

台灣經濟研究院昨日公布7月製造業景氣信號值，較上月減少0.30分至11.88分，燈號連續亮第5 顆黃藍燈，儘管國內製造業受惠新興科技應用和數位轉型推展，支撐進出口續呈雙位數成長，但外銷訂單在全球經濟下行壓力升溫下，由正轉負，突顯出全球終端市場需求疲軟，直接影響需求面、售價面指標表現。

從景氣信號各主要組成項目觀察，需求面減少0.58分幅度最多、售價面和經營環境面分別減少0.30分、0.02分，而原物料投入和成本面則分別增加0.48分、0.12分。

通膨惡化就會排擠消費，GDP就下調；聯準會升息縮表，企業借貸成本上升，但消費降低獲利下滑，營收獲利財報自然欠佳；最終股價面臨估值下調。

股市是經濟櫥窗，GDP增長放緩，台股估值股價淨值比降到1.8倍、本益比降到10.5倍後，才在7月初開始反彈。現階段就是護盤基金+投信積極作帳，內資主導盤勢，短期間台股將走自己的路。

昨日台積電領軍半導體族群翻紅，MSCI季度調整生效，尾盤爆量收漲141.81點收在15,095.44點。昨日外資終止連二賣，轉為買超27.36億元，助攻台股上漲，也讓央行順勢作價新台幣兌美元匯率由貶轉升（升值3.3分、收在30.435元）。台股在內資低接買盤承接下，指數雖陷入震盪整理，但櫃買市場表現依然強勢，成交量不足的問題，隨著季線扣抵往下仍需要至少二周的時間，等到季線正式往上翻揚，估計資金可望在中秋節後回流，短線可持續留意半導體先進製程、電動車、低軌衛星、蘋概股、元宇宙軋空及生技族群個股，也可留意投信作帳標的。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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