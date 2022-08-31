范振鴻｜台股逆勢揚升 留意航空股

31日加權指數收漲141點，量能2,078億元，開盤後受到美股影響開低後台積電等權值股整齊拉抬，盤中類股快速輪動從生技轉往旅遊復甦題材，但到了尾盤估量一直都不到1,800億左右，而尾盤MSCI爆量，成交量上升到2,078億元，收實紅K。

技術面部分，加權指數剛好收過季線，但季線持續為壓力，而今天收過15,050，月線得到續命有機會持續走揚，但需留意下週四起月線又將往15,200點之上扣，等於短線若指數無法持續上攻，中秋連假過後將面臨月線正式轉壓。櫃買指數維持強勢格局，短線目前觀察8/29低點193，沒收破前短線維持強勢，這波內資相當積極作多櫃買市場的中小型股，因此也出現少見的電子指數已經破線轉弱的狀態下，櫃買指數仍然強勢的現象。

昨晚美國聯準會第三把交椅John williams表示「降低通膨需要實質利率為正值（名目利率減去通膨）。聯邦基金利率目前的目標區間為 2.25%-2.5%，遠低於 Fed 偏好的核心個人消費支出物價指數（PCE）的通膨指標，該指標在7月為4.6%。」也就是暗示市場，FED可能需要更激進的升息路徑已打壓通膨，因此造成市場昨晚美股公布強勁數據後二次下殺。

接下來仍需留意，9月起Fed的縮減購債規模將倍增至950億美元，市場投行開始警戒流動性問題是否發生，對市場來說，流動性降低也意味著市場波動將會加大。

族群觀察，短線類股還是輪動快，早盤整體生技股整齊大漲，但不少如寶齡富錦、智擎、美時等個股都收了長上影線，盤中隨著日本與南韓的旅遊禁令放寬，資金流入航空股華航、長榮航。

本週重要數據，8/31 20:15 ADP就業數據；21:45 芝加哥採購經理人指數。9/1 20:30 初領失業救濟金人數；22:00 ISM採購經理人指數。9/2 20:30 非農就業數據、失業率。

文/華冠投顧分析師范振鴻

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