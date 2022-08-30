陶文看台股｜靜觀其變 等待時機

《陶文看台股》周二（08/30）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【艮為山卦】靜觀其變，等待時機。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是陰曆八月初四日，這是正值「四廢日」，因此諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

水星會相，木星衝剋，這是個不吉利的日辰。

不過幸運的是，由於火星合相舒緩，有些時候危機其實是轉機。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

水星會相月亮，再來與木星衝剋，按理說這應該是個不吉利的日辰，不過由於火星釋放舒緩能量，危機很可能會是轉機。

然而值得留意的是，由於日火刑剋，火星自顧不暇，對於投資求財而言，在空頭震盪能量尚未充分釋放之前，還是靜觀其變為宜。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股開低走低，雖然尾盤如卦象所料跌幅抽收斂，不過指數還是大跌了352點，一萬五千點再度失守。量能則是2099億元。

【風天小畜】的謹慎與小心現象如期出現。

卦象其他訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方步調十分凌亂，空方的動作頻頻已然影響到多方的表現，因此這一卦象開低的機率頗大………」果然因為每股重挫，台股也以大跌開出。

以及「………不過幸運的是，由於卦象中的空方繼續釋放善意，即便對於盤勢的上漲助力不大，卻也提供了急跌順勢承接的訊息………」從尾盤跌幅收斂看來，的確如此。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【艮為山卦】是這一天（08/30二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是停止，完全靜止式的按兵不動。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方出現了轉機，只不過由於步伐依舊不協調，再加上拉抬指數的元素自顧不暇，因此對於盤勢的表現也不宜過於苛責了。

就卦象而言，靜止不動是理想測率，因此建議還是靜觀其變為宜。

吉利方位：正北方、東北方、西南方。

吉利顏色：藍色、咖啡色。

吉利數字：1、8、2、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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