陳秀芳｜台股拉回整理 CDMO生技股看俏

上周五鮑爾在全球央行年會發表演說，抗通膨尚未成功，將持續升息一段期間，VIX狂飆，美股四大指數暴跌，台股今日跟著開低，盤中一度大跌逾430點，接近午盤開始有零星低接買盤出現，跌幅逐漸收斂，台積電(2330)跌幅2.64%影響大盤下跌115.26點，上市八大類股皆跌，大盤下跌352.25點收14,926.19點，失守萬五大關。

今日呈現股匯雙殺，台幣匯率貶至30.412元，再度創下29個月來新低，而從資金流向觀察，電子成交比重不達6成，來到57.69%、航運成交9.96%，今日為通信網路及生技醫療族群相對抗跌，而跌幅最重為航運族群，跌幅5.07%。從籌碼面觀察，外資今日賣超244.01億，投信買超已達47天，投信今日買超10.77億。從技術面觀察，大盤今日跌破月線及季線，短線多頭架構被破壞，惟近期需快速站回萬五，否則將不排除回測14,545點。

台股是一個淺碟市場，易受國際經濟情勢影響，國際市場一有風吹草動，台股很難獨善其身，而今日生技族群仍為相對抗跌的一個族群，從一開始漲具有基本面的生技股，輪動至具有CDMO題材的生技個股，再加上近日傳出由經濟部規劃「CDMO推動方案草案」，將組CDMO國家隊，也讓相關個股表現不俗，如永昕(4726)今日漲停、北極星藥業-KY(6550)漲幅2.57%、台康生技(6589)漲幅0.85%，相關個股仍值得留意。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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