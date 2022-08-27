王文良｜生技股噴不停 盤點合一利多題材

8/25台股成交金額前五名有兩支股票是生技股，其中合一單日成交78億，盤中高踞成交金額榜首，收盤前夕才被IC設計智原超越。藥華藥因影星張鈞甯參與私募聲名大噪、保瑞斥資60億大手筆併購安成藥業使「CDMO」成台股熱搜字，兩檔股票分別大漲到600、350元以上，生技股市場能見度提升，人氣已能與電子股分庭抗禮。8/4生技指數與大盤指數為3,855點、14,702點；8/25分別收4,544點、15,200點，這波台股反彈生技指數漲幅高達17.9%、大盤只漲3%，7月亞洲生技大展，果然注入台灣生技業新活力。

合一的糖足潰瘍新藥速必一（ON101），去年已取得台灣TFDA上市許可，每條定價15,700元，台灣特價9,800元。根據國際糖尿病聯盟統計，2021年全球罹患糖尿病人口超過5億，還有很多人沒被診斷出來，全世界每十個成年人一個是糖尿病患者。預估2026年糖尿病足慢性傷口潰瘍(DFU)照護市場高達260億美金。

媒體經常出現糖尿病營養補充品廣告，隨醫療科學進步，血糖檢測、胰島素施打已非昂貴開銷，糖尿病患者日常生活幾乎與常人無異，心中最恐懼的，是傷口總好不了、潰爛甚至因高血糖併發神經感覺遲鈍導致更嚴重後果。糖尿病傷口富含糖分易滋生細菌、周邊血管病變硬化、堵塞，血液循環不佳，氧氣、白血球無法到達受傷組織幫助傷口癒合。

合一研發速必一，一掃糖尿病患者長期夢靨，減少傷口發炎、刺激脂肪前驅細胞分泌細胞素、增加修復型巨噬細胞，促進傷口完全癒合。藥膏因屬消耗品商機驚人，但合一最大的貢獻則是造福眾多糖尿病患者。台灣、美國、歐洲、中國分別有230萬、3,030萬、3,200萬、1.3億糖尿病人口，歐洲開始規劃、中國藥證申請中。

操作股票的最高境界:跳空漲停、一價到底、一股難求。8/18之前合一股價尚在170元附近徘徊，8/11僅成交1,050張，技術面弱不經風一根中長黑即往下破底。投信6月買、7月停損、8月出清，合一缺乏本土法人關愛。8/19股價有如旱地拔蔥先拉出中長紅突破盤整區高點，緊接著連續2個交易日跳空漲停一價到底，8/24漲停打開震盪後鎖回去，長長下影線，彷彿戰鬥機啟動後燃器噴出的火焰，8/25大漲至265元創波段新高。

飆股誕生的原理與戰鬥機搭載後燃器相同:在發動機噴出的氣流中注射入燃料， 由於氣流溫度很高，燃料即時燃燒、膨漲產生強大額外推力 。合一8/20公告接獲FDA通知，傷口外用乳膏Bonvadis通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性(Substantial equivalent)認定及上市許可，買盤強與賣壓輕是一體兩面，利多一出，持有股票的人惜售，股價才會連續跳空漲停。題材，就是股價上漲的燃料。

創新高就是多頭，漲最多就是主流，合一從8/18低點169.5元至8/25高點265元，5個交易日大漲超過5成，超強上漲力道帶動生技股多頭氣勢大爆發，漲勢可望進一步延伸，位階相對低檔生技股例如浩鼎、中裕、泰福、國光生、永昕、台康生，都值得特別留意。生技股，股本小，籌碼輕，不需大量，也能大漲。

鴻光投顧分析師 王文良

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