何時做多？郭憲政解析台股短中長線多抵區

在上周的文章《美股、台股均進入強烈空抵》中，我們已明確指出「美股與台股均已進入強烈空抵」。接下來，這個盤要怎麼看，就以短線與中長線角度做全盤的分析：

一、短線(以日線觀之)

(1)加權指數：7月12日K低13,928，8月17日K高15,475，高點向下0.382位置14,882，向下0.618位置14,517。也就是說本波加權指數的多抵區為14,517~14,882。

(2)電子類股：7月6日K低626.04，8月16日K高722.07，高點向下0.382位置685.4，向下0.618位置662.7。也就是說本波電子類股的多抵區為662.7~685.4。

(3)台積電：7月5日K低433元，8月17日K高527元。高點向下0.382位置491元，向下0618位置469元。也就是說本波台積電的多抵區為469元~491元。

(4)道瓊指數：6月17日K低29,653，8月16日K高34,281，高點向下0.382位置32,513，向下0.618位置31,420。也就是說本波道瓊指數的多抵區為31,420~32,513。

(5)那斯達克指數：6月16日K低10,565，8月16日K高13,181，高點向下0.382位置12,181，向下0.618位置11,564。也就是說本波那斯達克指數的多抵區為11,564~12,181。

(6)費半指數：7月5日K低2,386，8月4日K高3,087，高點向下0.382位置2,819，向下0.618位置2,653。也就是說本波費半指數的多抵區為2,653~2,819。

二、中長線(以月線觀之)

(1)加權指數：2020年3月31日K低8,523，2022年1月26日K高18,619，高點向下0.618位置12,379，此為加權指數中長線的多抵區。

(2)電子類股：2020年3月21日K低374.62，2022年1月26日K高911.55，高點向下0.618位置579.7，此為電子類股中長線的多抵區。

(3)台積電：2020年3月21日K低235.5元，2022年1月26日K高688元，高點向下0.618位置408.5元，此為台積電中長線的多抵區。

(4)道瓊指數：2020年 3月31日K低18,213，2022年1月31日K高36,952，高點向下0.618位25,371，此為道瓊指數中長線的多抵區。

(5)那斯達克指數：2020年 3月31日K低6,631，2022年1月31日K高16,212，高點向下0.618位置10,291，此為那斯達克指數中長線的多抵區。

(6)費半指數：2020年 3月31日K低1,233.97，2022年1月31日K高4,068.15，高點向下0.618位置2,316，此為費半指數中長線的多抵區。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

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