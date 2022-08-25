生技大吸金 還有這3張入場券別錯過

生技利多護體 8月來吸金逾千億 還有這3張入場券別錯過

台股生醫族群憑藉新藥開發、檢測需求升溫等利多優勢，執掌多頭大旗數日，近期市場資金湧入，類股市值攀升，自8月以來已大增逾千億元。再者，櫃買指數表現優於大盤，生醫族群功不可沒，今(25)日早盤，上櫃生醫合一(4743)、東洋(4105)、智擎(4162)、松瑞藥(4167)等多檔價量齊揚。對於近期躍升盤面焦點的生醫族群，CDMO(藥物委託研發與代工生產業者)、細胞治療及快篩相關，為類股後市亮點。

據媒體統計，生技族群在買盤大舉簇擁之下，類股市值不斷攀升，自8月初的1.17兆元成長至1.29兆元，期間共增加約1179億元，以北極星藥業-KY(6550)、合一市值成長幅度最大，分別增加277.7億元、209.8億元；名列前段班的還有美時(1795)、保瑞(6472)、台康生技(6589)及中天(4128)，4檔市值增幅均超過50億元。

摩爾投顧分析師蔡正華指出，今年由於取得藥證，產品貢獻營收的公司持續增加，整體生技股仍是焦點，如合一、智擎、松瑞藥等表態大漲，當中近年熱門的CDMO(藥物委託研發與代工生產業者)成為亮點，如保瑞、台康生技、還有1家老牌的CDMO大廠等，股價相繼轉強，後續可留意。

至於細胞治療也是另一亮點，如長聖(6712)、基亞(3176)、醣聯(4168)，還有1檔主攻細胞層片療法的生技股，在細胞治療逐漸成為新興療法的當下，未來營運具轉機，也要列入追蹤。

資深證券分析師連乾文不僅看好CDMO將成為未來生技成長性最高的一部分；他也表示，台灣本土疫情有升溫跡象，市場擔憂新冠變種病毒將捲土重來，對快篩需求再度提高，可留意股價表現沉寂一段時間的檢測相關個股，挾帶籌碼穩定、基期低等優勢開始湧入買盤、跟進走高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 廖小蕎）