陳立委｜政策加持 留意車用二極體類股

美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將在周五發表演說，而在此之前，聯準會中的數名官員，已透露出升息的手段將持續進行，這表明聯準會對通膨認為難以控制，必須持續激進的升息。不過，市場已經過了數天的修正，升息的利空逐漸鈍化，昨美股顯明平靜許多，美股四大指數收盤皆呈現小漲

台股指數今天以15,105點開出，盤中走勢呈現開高走高，其中電子類股、半導體類股、航運股等回神走強，帶動指數攻上了月均線及季線，只要兩岸不要發生地緣性政治衝突，對台股下半年的走勢仍樂觀看待。

類股方面，IC設計族群強勢，主要消息面安格（6684）和展匯科（6594）即將強強聯手，合併成為一家企業，市場揣測IC設計公司將再掀整併風潮，且大陸和美國的半導體龍虎鬥大戰持續進行，美方主導的半導體聯盟已初步成形，大陸企業被邊緣化情況越來越嚴重，加上美國禁止用來開發3奈米以下的EDA軟體輸出中國，台灣IC設計業者可望間接受惠，投資人可留意智原（3035）、晶心科（6533）、世芯-KY（3661）及愛普（6531）等。

二極體方面，投資人可注意車用二極體營收比重較高的類股，目前全球因高通膨造成消費性電子產品需求轉弱，但車用及工控領域成長趨勢卻持續增溫，隨著各國補助車用政策加持，汽車、新能源車銷量持續亮眼，下半年的車用市場買氣暢旺。

在二極體廠中，台半（5425）在車用及工控的營收占比超過一半，受惠比亞迪等客戶訂單暢旺，訂單能見度已達明年，而台半上半年EPS 3.1元，累計1至7月營收較去年同期成長25.25%，下半年有望繳出優於上半年的營運表現。

強茂（2481）在車用及工控兩大領域的營收占比雖不如台半，但也有35％左右，同樣也能受惠車用成長，強茂上半年EPS 3.09元，累計1至7月營收較去年同期成長4.58%，未來營運看好。

隨著車用晶片供應需求增加，且車用產品的毛利率是較高的，車用的二極體下半年展望不錯，除台半及強茂外，也可留意德微（3675）及朋程（8255）等車用二極體相關個股。

啟發投顧分析師 陳立委

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